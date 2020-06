ERC, tras conocer el pacto de Sánchez con Cs sobre la gestión de la fase 3, amenaza con poner fin a la legislatura

ERC ha avisado al Gobierno de Pedro Sánchezde que, si no cumple los compromisos recogidos en el acuerdo por el cual los republicanos se abstendrán en la prórroga del estado de alarma, no podrán contar con ERC en el resto de la legislatura: "Ya hemos avisado al PSOE de que, si no se cumple con los compromisos, se acaba la legislatura por parte de ERC. Está en sus manos".

Así se han expresado fuentes republicanas, después de que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con Cs para que el partido naranja apoye la nueva prórroga del estado de alarma, ya que este pacto es contradictorio con el que el Ejecutivo de Sánchez firmó con ERC.

El pacto con ERC fijaba que, entre otras cuestiones, las comunidades autónomas recuperarían las competencias a partir de la fase 3 de la desescalada y decidirían qué medidas aplican, pero el acuerdo del Gobierno con Cs determina que las medidas en esta última fase serán "idénticas para toda España".

Ante esta situación, las fuentes ya citadas han sostenido que el acuerdo entre el Gobierno y Cs es "puro tacticismo, pero no tiene ningún efecto sobre los acuerdos anteriores", por lo que creen que el pacto que prevalece es el suyo.

"Precisamente, el acuerdo entre ERC y el Gobierno español se hizo antes para dejar a Cs en la irrelevancia, como así ha sido. Catalunya recuperará las competencias cuando las zonas sanitarias vayan entrando en la fase 3 y podrá decidir qué medidas se hacen a partir de ese momento. Esto está blindado", han afirmado, por lo que están convencidos de que el Gobierno devolverá las competencias a la Generalitat a partir de esa fase.

Para ERC, es Cs quien debe explicar por qué vuelve a pactar con el PSOE si, a su juicio, "ya se ha blindado el retorno de la mesa de negociación" entre gobiernos sobre el conflicto catalán.

El acuerdo con ERC, previo al de Cs

En declaraciones a TV3, el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha defendido que el acuerdo de los republicanos con el Gobierno es previo al de Cs, que interpreta como un movimiento táctico para "salir del rincón de la derecha", pero que no tiene efectos, según él.

Ha reivindicado que el pacto con el Gobierno es positivo para Catalunya porque permitirá, entre otras cuestiones, devolver competencias a la Generalitat, poner una fecha para finalizar el estado de alarma, garantizar que, en un hipotético rebrote, no se aplicará otro estado de alarma para proteger derechos y libertades, y la reanudación de la mesa de diálogo.

Sabrià ha insistido en que, si el Gobierno no cumple estos compromisos, ERC volverá al 'no' y dejará de apoyar las principales acciones del Ejecutivo de Sánchez: "Hemos demostrado muchas veces que no tenemos muchas manías".

"Si no se cumple, volveremos al 'no' y será un 'no' a los Presupuestos y a la legislatura. Ya tumbamos la última, ya provocamos las elecciones no votando unos Presupuestos. Por tanto, nosotros no tenemos manías. Si tenemos la oportunidad de avanzar en la mesa de diálogo, a favor. Si no, la legislatura para nosotros se ha acabado y ya se espabilarán", ha concluido.