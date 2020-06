Coronavirus.- Ambrosio (PSOE) ve "posible" que la ciudad cuente con "un gran acuerdo" y pide recursos

En una rueda de prensa, la concejal ha destacado que "el Ayuntamiento está perfectamente saneado económicamente", a lo que ha añadido que "si además de sus propias cuentas, va a poder contar con el superávit acumulado durante estos años, fruto de la sensibilidad que va a tener el Gobierno de España y especialmente el Ministerio de Hacienda, bienvenido sea".

"Pero si no es así, porque podría no ser así, porque Bellido no ha hecho bien sus deberes", Ambrosio ha afirmado que "Córdoba cuenta con recursos suficientes para salir adelante en esta situación de crisis", a la vez que tras insistir en su petición de "sensibilidad del Gobierno con el Ayuntamiento", ha solicitado a la Junta "que haga su parte", con sus aportaciones con distintos recursos, como un plan de empleo y la Patrica.

Mientras, ha expuesto "la preocupación" del PSOE ante "la respuesta que se da desde el gobierno municipal a la crisis más aguda que ha vivido esta ciudad durante el último siglo", puesto que "además del anuncio de planes, soluciones se han visto muy pocas", ha avisado Ambrosio, quien ha lamentado que en el plan de choque "se ha optado fundamentalmente por excluir a una parte importante de la representación de la ciudadanía y por copiar y pegar una serie de actuaciones y gran parte del presupuesto con el que ya contaba la ciudad".

Además, considera que "llega tarde y mal, porque se han necesitado más de diez semanas" y "no se han fijado prioridades, ni hay una planificación, ni memoria económica". Según la portavoz del PSOE, "no es ni un plan, ni mucho menos para toda la ciudad", a lo que ha apostillado que "será un plan de choque para otra situación de crisis, porque para la que se está atravesando no hay prisas ninguna en poner en marcha la propuesta".

Entretanto, ha declarado que se ha visto "un caos auténtico" en Servicios Sociales, con "unas colas esperando una atención a las necesidades más urgentes y más inmediatas" y "un plan para poder echar andar dividido en los dos partidos que componen el gobierno municipal".

Para ella, "son dos gobiernos que han evidenciado de una manera clarísima dónde estaba el marketing de uno y el de otro y el elemento en común es un plan en el que solo han querido contar con la ultraderecha, como en los presupuestos".

"No se ha dado ni un solo paso por parte del gobierno municipal para hacer posible un acuerdo y no han tenido voluntad en ningún momento para sentarse, trabajar y hablar", ha afeado Ambrosio, quien ha apuntado que "la única intención era volver a tener ese pago a la ultraderecha, que le está saliendo especialmente caro a esta ciudad".

También, ha indicado que "se ha escuchado hasta en cuatro ocasiones que el gobierno municipal prometía que las mascarillas van a llegar a todos los cordobeses, a través de Correos, que desde hace más de tres semanas son obligatorias para salir a la calle, pero a día de hoy no se conoce cuándo van a llegar".

Según ha expresado la edil, "esto es un ejemplo más de cómo la ciudad ha conseguido reactivarse y ponerse en marcha y lo ha hecho sin el gobierno municipal y sin el Ayuntamiento; la ciudad se ha echado a la calle y ha cogido ritmo mucho antes que haya sido posible que el Consistorio arranque en las primeras horas".

De otro lado, ha censurado que "este gobierno no ha dedicado ni un solo segundo a buscar una propuesta de cómo gestionar en esta situación de crisis sanitaria la puesta en funcionamiento de la actividad de los mercados ambulantes".

De igual modo, ha dicho que "preocupa mucho que en el ámbito de los Servicios Sociales a día de hoy no haya un plan de contingencia, cuando la plantilla municipal está al borde del colapso y el gobierno municipal no entiende que éste debe ser el primer freno a esta situación de pobreza y de emergencia por la que pasan muchas familias".

Ante ello, ha reclamado al alcalde que "abandone el marketing político, que se centre en la ciudad, que lidere al gobierno municipal y también la salida de la crisis de esta ciudad". En palabras de la edil socialista, "es posible que esta ciudad pueda tener un gran acuerdo, fruto del esfuerzo de todos para salir adelante, sobre todo para que pueda ofrecer una respuesta pactada y acorde con las necesidades que tienen a día de hoy los vecinos.

"LA FALTA DE GESTIÓN"

En cuanto al balance del año de gobierno local de PP y Cs, Ambrosio ha dicho que ambos grupos "basaron toda su precampaña y su campaña electoral en presentarse como los grandes gestores y no lo son", cuando "durante este año no han cumplido ni un solo mes el plazo del pago medio a proveedores, que desde junio del año pasado sube", así como que "no han cumplido con la regla de gasto" y "han perdido más de 20 millones de euros en las inversiones financieramente sostenibles, que eran tan necesarias para la ciudad", ha advertido.

Igualmente, la edil ha señalado que "bajaron las tasas de las ordenanzas fiscales sin dejar clara una cantidad concreta y queriendo ocultar que la bajada masiva de impuestos que anunciaron a bombo y platillo sólo le afecta a unos pocos, especialmente a los que más tienen", ha citado, entre otros aspectos de "la falta de gestión" de este año, como el hecho de "no haber sido capaz de poner ni un solo proyecto en marcha; sólo una obsesión, el cambio del nombre de las calles", y "la iluminación de una calle del centro durante la Navidad".

A juicio de la portavoz del PSOE, "no hay intención ninguna de que el Grupo Socialista o el resto de la oposición forme parte de la actividad a diario que tiene esta ciudad", a lo que ha agregado que "la crisis del Covid-19 lo cambia absolutamente todo, menos la actitud sectarea del gobierno municipal".

"NO SE PUEDEN PERMITIR ESPECTÁCULOS"

Respecto a la situación provocada por el príncipe Joaquín de Bélgica y su positivo en coronavirus, la concejal ha remarcado que "la ciudad no se puede permitir dar un espectáculo como el conocido el fin de semana", donde, en su opinión, "hay que actuar desde la máxima contundencia con actitudes totalmente irresponsables y que ponen en muy mal lugar a la ciudad, sobre todo porque daña muchísimo esa imagen de una ciudad segura y es una falta de respeto a todos los ciudadanos que se han comportado de una manera muy responsable desde el 13 de marzo".

Así, Ambrosio ha subrayado que "se han hecho muchos esfuerzo como para que alguien y en una fiesta con esas características lo pueda poner en riesgo a partir de ahora", al tiempo que ha reconocido "el trabajo que ha realizado el Gobierno de España, poniendo medidas desde el minuto uno en el escudo social", para lo cual ha citado los ERTE y el ingreso mínimo vital.

Por contra, ha criticado "la ausencia" de la Junta y se ha mostrado "muy decepcionada" con la visita de este lunes del consejero de Hacienda, Juan Bravo, "para no venir a contar absolutamente nada y poner en marcha una comisión", de modo que "el encuentro se podía tener por vía telemática", ha aseverado, lamentando también la actitud con el Parque Científico Tecnológico de Rabanales 21 y ha recordado al alcalde que en julio de 2017 reclamó a la Junta y al Ayuntamiento que "el parque fuera público".