El preu de la vivenda a la Comunitat Valenciana al maig cau un 3,17% pel que fa a l'any passat

En concret, la Comunitat Valenciana va ser l'octava autonomia més barata, per darrere de Castella-la Manxa, amb 866 €/m2. Per la seua banda, la vivenda de segona mà a Espanya, al maig del 2020 va registrar un preu mitjà de 1.696 euros per metre quadrat, un descens mensual del -0,12% i una caiguda interanual del -1,28%.

El director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, ha explicat que els descomptes en els preus de venda "eren d'esperar, atés que la crisi sanitària ha afectat tots els sectors, i el mercat de la vivenda no anava a ser una excepció".

Així, ha apuntat que "la situació financera de moltes famílies ha donat una bolcada, donat l'impacte que ha tingut i segueix tenint la pandèmia en l'ocupació", la qual cosa provoca que les expectatives respecte a la compra d'un pis "es moderen i facen un pas arrere fins que el context laboral resulte més propici i segur".

No obstant açò, Font admet que "l'interés de la demanda no està tocat i afonat, ja que la cerca de vivenda segueix estant en el punt de mira de perfils amb estalvi que han mantingut la seua font d'ingressos durant aquests mesos". En aquest sentit, Font revela que "aquests potencials compradors aprofitaran l'oportunitat que els brinda un mercat a la baixa".

CASTELLÓ, NOVENA CAPITAL MÉS ASSEQUIBLE

València va ser la província espanyola que menys va pujar respecte al passat any, un 0,06% i Castelló, amb un 0,08%, la segona. Per la seua banda, Alacant -0,10% va llançar el cinqué descens nacional menys cridaner.

Respecte a l'any passat, totes les províncies valencianes es van ajustar. Així, València, amb el -5,03%, va registrar el nové descens més marcat d'Espanya. En qüestió de preus, Alacant, amb 1.685 €/m2, va ser l'onzena província més cara d'Espanya, mentre que València, amb 1.247 €/m2, i Castelló, 1.131 €/m2, van ser un poc més barates.

Per la seua banda, Castelló de la Plana, amb un 0,36%, va ser la desena tercera capital espanyola que més va pujar, Alacant, amb un 0,60%, va llançar un descens intermedi, i València, amb una reculada del -1%, va ser l'octava que més va caure d'Espanya.

La capital d'Alacant (0,99%) va ser la quarta que menys va pujar del país d'un any a un altre, mentre que Castelló de la Plana (-1,72%) i València (-2,58%) van llançar repunts continguts. Amb 1.173 euros per metre quadrat al maig del 2020, Castelló de la Plana va ser la novena capital de província més assequible d'Espanya. Alacant (1.676 €/m2) i València (1.893 €/m2) van ser un poc més cares.