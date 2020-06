El període mitjà de pagament a proveïdors de la Comunitat Valenciana es redueix a 37,42 dies a l'abril

A més, si es compara amb el mateix mes de l'any 2019, el pagament a proveïdors descendeix en un 32,24%, ha indicat la Generalitat en un comunicat. Segons el Consell, aquest PMP és el més baix d'un mes d'abril des que es tenen dades, la qual cosa, segons el parer del conseller d'Hisenda, Vicent Soler, "demostra l'esforç del Consell per aconseguir que els proveïdors puguen cobrar en el menor termini possible especialment en un moment tan crític com el qual estem vivint actualment a causa de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19".

Des d'Hisenda han apuntat que "el caràcter ondulant del PMP depèn de la disponibilitat de liquiditat de la caixa de la Generalitat, com a conseqüència de les transferències de recursos addicionals o avançaments de liquiditat per part del Govern central".

En aquest sentit, el conseller d'Hisenda ha destacat l'"eficient resultat de les gestions i reivindicacions" del Consell davant el Ministeri d'Hisenda per a disposar de liquiditat en el primer semestre de l'any, que han tingut com resultat l'ingrés de 3.557 milions.

Segons Soler, "la liquiditat addicional permet fer front amb eficàcia a l'emergència sanitària i pagar a proveïdors a temps". "Per al Consell és una prioritat perquè sabem que d'aquests ingressos depenen molts autònoms i xicotetes i mitjanes empreses valencianes", ha agregat.