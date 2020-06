Coronavirus.- Les anàlisis d'aigües residuals a València no detecten "pràcticament" la presència de Covid-19

Així ho ha exposat el director de Servicis de Global Omnium i director de Gamaser, Juanfran Maestre, que ha assegurat que el virus "està desapareixent" en les aigües analitzades i esperen que la setmana que vé eixa xicoteta concentració desaparega, una tendència prou homogènia tant a València com en les localitats de l'àrea metropolitana en les quals s'han pres mostres.

Encara que no ha oferit dades per sectors o barris, que solament es faciliten al client -en aquest cas a les autoritats- per a complir amb la normativa, sí ha explicat que es van analitzar mostres agafades al febrer en les quals no es detectava el virus, mentre al març sí es va detectar gran concentració del mateix en tots els sectors. Ja en el mes de maig va millorar la tendència i va disminuir la presència d'unitats genòmiques de Covid-19 per litre d'aigua analitzat.

L'important, ha subratllat Maestre, és que ara es passa d'un escenari reactiu a un altre preventiu, en el qual les anàlisis de les aigües brutes poden alertar d'un possible rebrot en algun punt, moment en què s'avisaria a l'administració.

Aquesta ha sigut la principal conclusió exposada pels responsables de Gamaser, que han informat dels resultats dels mostrejos al president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha visitat el laboratori de Control de Qualitat d'Aigua de Global Omnium juntament amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló; l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, i la investigadora del CISC-IATA Gloria Sánchez, així com el president de Global Omnium, Eugenio Calabuig i el CEO de la companyia Dionisio García Comín.

Fins ara, i en menys d'un mes, s'han realitzat més de 950 mostres en diferents punts de la Comunitat Valenciana mitjançant la ferramenta GOAnalytics capaç de detectar de manera primerenca, fins a amb una setmana d'antelació, la presència de restes del virus en les aigües brutes, conformant un sistema sentinella davant possibles rebrots.

Puig ha posat en valor aquest "projecte innovador" que ara es vol universalitzar i ha subratllat que el president del Govern, Pedro Sánchez, va parlar d'aquest projecte en l'última conferència de presidents.

Ha mostrat la seua intenció de generalitzar a tota la Comunitat Valenciana aquesta ferramenta de detecció precoç que permet "monitoritzar possibles rebrots" i ofereix també una sectorització que permetria actuar fins i tot en barris concrets.

"El que estem veient en com està descendint la pandèmia i ara és molt important monitoritzar possibles rebrots i prendre consciència de com actuar quan es produïsquen", ha dit.