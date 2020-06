Detingut a Elda per oferir-se amb un títol fals com a infermer en hospitals i residències durant el coronavirus

La Policia li atribueix els delictes de falsificació documental i usurpació de funcions públiques i intrusisme per falsificar títols d'infermeria.

Els agents van tindre coneixement dels fets arran de diverses denúncies formulades pel Col·legi d'Infermeria d'Alacant, ha informat aquest dimarts la Comissaria provincial.

Eixa entitat va rebre la petició de diversos hospitals i residències d'ancians sobre una persona que s'havia oferit per a realitzar les tasques d'infermer entregant documentació que acreditava la possessió del títol i que després de la seua revisió havien pogut comprovar que tal jove no constava com a col·legiat i que no estava en possessió del grau d'infermeria com al·legava.

Els agents encarregats del cas, de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria d'Elda, van iniciar la investigació i van recaptar les dades i la documentació remesa als hospitals en els quals havia intentat obtindre ocupacions, encara que no els havia aconseguit a causa de les comprovacions dutes a terme per aquestes institucions. També es van posar en contacte amb la universitat afectada per la falsificació dels títols.

Pel que sembla el denunciat va aprofitar la creixent necessitat de personal sanitari existent amb la crisi sanitària del coronavirus i presumptament havia falsificat el títol d'infermeria per a així aconseguir un lloc de treball com a infermer davant la gran demanda d'aquest tipus de professionals per la pandèmia.

Els agents van procedir a la detenció d'aquesta persona per un delicte de falsedat documental i usurpació de funcions públiques i intrusisme.

El detingut, espanyol de 29 anys i al qui li constava un antecedent per delicte d'estafa, va ser posat a la disposició del Jutjat en Funcions de Guàrdia d'Elda.

La investigació continua oberta i els investigadors no descarten la localització de noves entitats on el detingut haguera oferit els seus servicis i fins i tot per si poguera haver arribat a treballar com a infermer.