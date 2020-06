Ciudad Real no tendrá elección de Dulcinea y Damas en 2020

20M EP

Ciudad Real no tendrá elección de Dulcinea y Damas 2020, según ha anunciado este martes la concejal de Festejos, Eva María Masías, que ha explicado que este año no se hará convocatoria para este fin, ya que los actos públicos y aquellos en los que tiene más relevancia la representación de estas figuras que representan a las mujeres de la ciudad no se van a llevar a cabo por las circunstancias provocadas por el COVID-19.