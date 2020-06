La OCU denuncia a Ikea por cobrar un suplemento de 9 euros en sus tiendas físicas sin avisar en las condiciones

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Ikea por cobrar un suplemento de nueve euros, sin informar de ello en las condiciones generales, a los clientes que acceden a sus tiendas físicas y cuyas compras son inferiores a 100 euros.

Según cuenta la organización en un comunicado, tras recibir varias quejas de los consumidores, han decidido denunciar a la multinacional sueca ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, para que se "inspeccione la legalidad de este suplemento y si es el caso sancione a la empresa en caso de incumplimiento".

Asimismo, explican que han identificado el cobro de un suplemento de nueve euros por el servicio "planificación de la compra y realización de pedido", para aquellos importes de compra inferiores a 100 euros, realizados por los clientes que acuden a los establecimientos con cita previa; una medida obligatoria en la fase 1 de desescalada.

Aunque en el anuncio de reapertura de tiendas en la página web de Ikea, sí que especifican que el servicio de compra en el establecimiento tiene un coste adicional de nueve euros, la OCU advierte que, "en las condiciones generales de su página web, de obligada aceptación para la obtención de la cita, no se informa del citado suplemento, por lo que muchos consumidores no han sido informados del mismo, tal y como establece la normativa”.

Preguntado por el asunto, Enrique Garcia responsable de comunicación de OCU, señala a 20minutos que "la irregularidad que denunciamos es que no informan de este tipo de servicio en las Condiciones Generales". "Efectivamente estaba en la web, pero las Condiciones Generales son las cláusulas que regulan la relación comercial entre el empresario y el consumidor, lo que no venga en esas condiciones generales se tiene por no puesto", añade García, asegurando que "los consumidores se han quejado porque no conocían el coste adicional del servicio, y a nuestro juicio, Ikea no está informando de forma correcta al no incluirlo en las condiciones generales".

Ikea se defiende

Ikea, por su lado, se defiende asegurando que "la información que han publicado (la OCU) no responde completamente a la realidad" y que están actualmente "en conversación" para aclarar el asunto". "Hemos informado del cobro de este importe tanto en web como en nuestras tiendas, aunque conscientes ahora de que tal vez no lo hayamos hecho de la forma más adecuada, vamos a hacer un refuerzo de esta comunicación", expresan en un comunicado al que ha tenido acceso 20minutos.

Según explican, el cobro de este importe "se refiere a un suplemento por la recogida y preparación de artículos por parte de nuestros colaboradores en pedidos inferiores a 100 euros y que incluyan productos situados fuera del área de 400 metros cuadrados habilitados para compra directa", justifican, afirmando que con esta "nueva mecánica de venta", requieren un incremento de recursos y procesos para el personal en la preparación de pedidos.

Por otro lado, han querido destacar también que ofrecen artículos "considerados de primera necesidad o que han tomado mayor relevancia o necesidad en este tiempo de confinamiento", a los que no se le suma ningún importe.

"Nos encontramos ante una situación excepcional y sin precedentes que nos ha obligado a adaptar nuestro negocio, nuestras mecánicas de trabajo y nuestros procesos a cada paso, en un escenario fuertemente cambiante", aseguran desde Ikea, que confía en reabrir todas sus tiendas por completo "y recuperar la normalidad en nuestra actividad".