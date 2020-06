Alicante se da un mes para analizar en una comisión cómo abordar la recuperación tras el coronavirus

En la comisión, y en sus subcomisiones, están representados partidos políticos, agentes económicos y sociales, colegios profesionales y vecinos.

Este martes se ha constituido en el edificio Séneca la Comisión, mientras que las subcomisiones de sanidad, economía y empleo y turismo se constituirán el jueves y las dos restantes -emergencia social y movilidad-, arrancarán el viernes.

Los trabajos se prolongarán hasta el 2 de julio, día en que está previsto desarrollar la última sesión. Para el pleno del 16 de julio se ha programado un pleno extraordinario en el que se dará a conocer el dictamen no vinculante alcanzado.

El alcalde Luis Barcala ha tildado la crisis como "la más dura y crucial" que ha tenido que afrontar la ciudad por "las trágicas circunstancias" -han fallecido casi 100 alicantinos en estos meses-, y por el "enorme impacto económico, sanitario y social". Así, ha calificado de "crucial" el esfuerzo "colectivo" para salir de la crisis.

"Tenemos claro el punto de partida", ha comentado en el arranque de la comisión en el que ha asegurado que el balance de fallecidos, afectados por ERTE o desempleados es "terrible". "Lo que viene no será sencillo; sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina", ha aseverado aunque ha alegado: "No estamos ante el fin de la historia".

Barcala ha pedido encontrar "respuestas" y ofrecer "certidumbre" desde la "convicción de que es posible" y ha exigido aplicar "capacidad, experiencia y acervo" para reactivar la ciudad "en todos sus ámbitos". "La ciudadanía confía en el acuerdo", ha asegurado y ha solicitado: "Que las diferencias nos unan por una vez"

"El objetivo de la comisión será el análisis de la situación generada por el coronavirus", ha incidido y ha explicado que se propondrán las medidas para la reactivación del municipio, un dictamen "no vinculante" que se llevará a pleno y establecerá "un plan de seguimiento" de las medidas de recuperación acordadas.

JUNTOS LO CONSEGUIREMOS

Al respecto de ello, la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Maria del Carmen Sánchez, ha considerado que hoy es "un buen día" porque permite vislumbrar "la luz al final de túnel". "Estamos constituyendo la comisión más importante en Alicante", ha dicho.

En la línea de Barcala, ha reclamado "izar la bandera del consenso" y "dejar de lado lo que nos separa y buscar aquello que nos une" y ha zanjado que la comisión "no podía tener mejor lema que el 'juntos lo conseguiremos'".

Asimismo, la portavoz 'popular', Maria del Carmen de España, ha comentado que el "fuerte impacto sobre el empleo" ha traído "una gran incertidumbre". No obstante, ha planteado que "la economía es un invento" del ser humano por lo que puede ser cambiada. Para ello, ha reclamado más consenso y democracia" porque "las decisiones en las próximas semanas darán forma a esta recuperación" y ha exigido actuar "con presteza y decisión".

DÍA 'D'

Por su parte, para el portavoz del PSPV, Francesc Sanguino, este martes es "el día D y la hora H de la recuperación de la ciudad", para la que es necesaria, a su juicio, "una unidad inquebrantable" desde la que iniciar "un camino" para después de "salvar vidas" y "salvar las haciendas".

Xavier López, desde Unides Podem, ha lamentado que haya nacido la "generación del covid" que ha redescubierto "la fragilidad de la especie". López, que ha recordado que se abstuvieron en la creación de la comisión, ha señalado que le hubiera "gustado" una comisión "más abierta a los vecinos, a los distritos, a entidades con papel clave para amortiguar" la crisis.

"La crisis económica y social ha descubierto los elementos más perversos de este sistema", ha dicho en referencia al "desmontaje de sistemas públicos de asistencia" y la apuesta por un sistema económico basado en el "ladrillo, poco diversificado y dependiente del exterior". Ha hablado de la necesidad de una "transición ecológica", de los "derechos de los trabajadores" porque "más empleo no es más calidad" y ha señalado la necesidad de reforzar "los servicios públicos" que han parado "la crisis y salvado vidas".

Desde Compromís, Natxo Bellido ha hablado de las familias y del "dolor social de la crisis". Ha dado las gracias a las personas y entidades que han trabajado para que "la crisis sea menos dura" y ha enfatizado "la oportunidad" que surge: "Va a ser muy largo y duro", y para afrontarlo ha apostado por "pactos" y "cooperación". "El reto no es la normalidad anterior, sino una ciudad más humana, sostenible y justa; el reto es mejorar como sociedad", ha opinado.

Por último, por Vox, Mario Ortolá ha considerado que la sociedad civil es "fuerte" y seguirá "demostrando su capacidad para adaptarse a las condiciones más difíciles". A su juicio, existen dos objetivos: Apoyo incondicional a la sociedad civil y no poner trabas a esa sociedad civil porque es la que "conoce el funcionamiento de la economía, de sus sectores" y ha estimado que deberán ser ellos quienes "hagan posible una recuperación".