Coronavirus.- Compromís tornarà a rebutjar la pròrroga de l'alarma si el Govern no equipara la inversió a les comunitats

En un comunicat, ha oferit la seua "última proposta" perquè el Govern cree, a través dels recursos del fons de recuperació de la UE, un fons d'anivellament que equipare les cinc autonomies per sota de la mitjana en finançament per habitant a la mitjana espanyola: Comunitat Valenciana, Andalusia, Castella-la Manxa, Múrcia i Galícia.

Baldoví proposa que el Govern distribuïsca 2.337 milions d'euros perquè puguen fer front a la crisi sanitària, social i econòmica "en igualtat de condicions. "Compromís és l'únic partit que està negociant una cosa que és de justícia social i no un 'qué hay de lo mío'. Estem parlant d'igualtat de drets independentment d'on es visca", ha defès.

La coalició valencianista intenta "per totes les vies possibles i fins a l'últim minut que el Govern entenga que hi ha territoris que parteixen d'una situació moltíssim pitjor", com va fer amb el fons de 16.000 milions per a les autonomies "i ho van rebutjar".

"Ara ho intentem a través dels fons europeus i esperem que actue amb justícia", ha exigit Baldoví, per a advertir el govern de Pedro Sánchez que no tindrà el seu vot aquest dimecres "per a perpetuar un sistema que fa que els hospitals valencians estiguen en pitjors condicions que els altres".

INGRÉS MÍNIM

Compromís també exigeix que es respecten les competències de les comunitats autònomes i que qualsevol territori puga gestionar l'Ingrés Mínim Vital (IMV) a través d'un conveni amb l'estat, des del moment en què s'engegue, com ja ha demanat la Generalitat Valenciana per a evitar duplicitats amb la seua renda d'inclusió.