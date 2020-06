Armengol asegura que "esta semana se presentarán las medidas del Govern en materia de conciliación"

Según ha informado la presidenta del Govern balear este martes en la Cámara autonómica en respuesta a la portavoz adjunta de Cs, "la crisis de la COVID-19 ha hecho que tuviéramos que cerrar las escuelas de forma presencial, que no de forma total porque tanto alumnos como profesores han seguido trabajando telemáticamente". En este sentido, ha querido "agradecer" el trabajo de docentes durante estas semanas del estado de alarma.

No obstante, ha reconocido, "vamos atrás en Baleares, en España y en algunos países de Europa en materia de conciliación", por esto, ha apuntado, "tendremos que poner en marcha un plan transversal, en el que estamos trabajando con el Estado, ayuntamientos y consells".

"Es cierto que la respuesta del Estado a nuestros planteamientos no ha sido satisfactoria, pero no esperaremos y el Govern esta semana presentará las medidas de el plan de Baleares para la conciliación".

CS EXIGE QUE SE APRUEBE DE FORMA "URGENTE" UN PLAN TRANSVERSAL

Para la portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, es "fundamental" la puesta en marcha de un plan transversal de conciliación porque, ha asegurado, "con los centros educativos cerrados, a día de hoy, es una completa utopía".

En este sentido, ha explicado que "la mayoría de las familias de Baleares está viviendo verdaderas odiseas para seguir cuidando de sus hijos a la vez que tienen que trabajar". Por este motivo, ha añadido, "necesitan urgentemente medidas, ayudas y recursos para poder cuidar de sus hijos y no tener que renunciar a su trabajo ante este nuevo escenario".

Asimismo, ha recordado, "Cs, hace 15 días, propuso bonificaciones fiscales y ayudas para empresas y pymes que implanten el teletrabajo y la flexibilidad horaria" así como "ayudas económicas para familias que deban cogerse reducciones de jornada o excedencias".

Con todo, Guasp ha criticado que "el Govern balear no está dando respuestas a los problemas reales de las familias" y ha lamentado que "la conciliación no es una de las prioridades de este Ejecutivo ya que solo se dedican a aprobar decretos ideológicos".

Ante estas palabras, la presidenta autonómica, Francina Armengol, ha afirmado, "usted me habla mucho de las familias y de lo que le preocupan éstas pero a mi también me preocupan los menores, que en estos meses no han podido socializar". "La escuela no ayuda solo a conciliar, sino que ayuda a educar", ha concluido.