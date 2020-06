Detingut un home per la mort d'un altre trobat en un immoble abandonat al Puig al març del 2019

El cadàver d'un home de nacionalitat estrangera i de 52 anys, es va descobrir el 7 de març del 2019 en l'interior d'un immoble abandonat situat en la platja del Puig. Per a aconseguir la detenció, els agents han tingut en compte una sèrie d'indicis i la declaració d'una amiga del sospitós, que va reconéixer en seu policial i judicial, que l'investigat li va confessar l'autoria del crim fins a en dos ocasions.

Les primeres investigacions les va realitzar l'equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Puçol i van permetre esbrinar que la seua mort va ocórrer de forma violenta mes i mig abans de trobar-se el cadàver, entre la nit del 13 de gener i la matinada del 14.

Al principi, les perquisicions policials no van permetre l'acumulació d'indicis suficients per a dirigir la investigació contra persona alguna. Aquestes indagacions van portar als investigadors a sospitar que l'autor o autors del crim pertanyien a l'entorn "més pròxim" del mort i que la mort molt probablement va ocórrer com a conseqüència d'alguna discussió prèvia.

PERFIL GENÈTIC

En el mes d'agost d'eixe mateix any es va acordar el traspàs de les investigacions al Grup d'Homicidis i Persones Desaparegudes de la Comandància. Al setembre del passat any es va rebre el primer informe del Departament de Biologia del Servici de Criminalística de la Guàrdia Civil, que va revelar una dada "transcendental" per a avançar en la investigació, la localització del perfil genètic d'un home desconegut, que va aparéixer al costat del cos sense vida de la víctima.

Per açò, els investigadors es van centrar a prendre mostres d'AND a tot l'entorn del mort per a remetre-les al Departament de Biologia del Servici de Criminalística, aconseguint d'eixa manera identificar el presumpte autor dels fets.

En eixe moment, el presumpte autor es va situar com a principal sospitós en la investigació, i es van analitzar de nou totes les actuacions i van prendre noves declaracions que van reforçar la seua implicació.

VA ESTAR A CASA DE LA VÍCTIMA

Segons l'institut armat, les proves testificals de l'entorn del mort i les conclusions de les anàlisis biològiques van permetre constatar que el sospitós va estar a casa de la víctima poc temps abans de cometre's el crim, circumstància que ell va negar en tot moment, assegurant no haver estat en el domicili des de l'estiu anterior.

A tot açò, se li va unir que en l'informe d'autòpsia es va concloure que la víctima presentava múltiples lesions causades per algun objecte contundent o de similar naturalesa, que va portar als investigadors a assenyalar a l'autor per un suposat delicte d'homicidi.

Així mateix, es va comptar amb la declaració d'una amiga del sospitós, que va reconéixer en seu policial i també en seu judicial, que l'investigat li va confessar l'autoria del crim fins a en dos ocasions abans de practicar-se la seua detenció.