Discoteques i pubs valencians exigeixen obrir després de quedar com "els grans oblidats" en la desescalada

Discoteques i pubs de la Comunitat Valenciana exigeixen la seua reobertura en comptar amb "totes les mesures i garanties sanitàries" contra el coronavirus, després de quedar com "els grans oblidats" en les primeres fases de la desescalada.

Per a aconseguir-ho, les patronals Federació Oci i Turisme (Fotur), Associació d'Empresaris de Discoteques (Aediva) i Associació d'Empresaris de Pubs (Aepub) demanaran reunions amb la Conselleria de Sanitat.

La seua intenció és aportar propostes i solucions perquè veuen "incomprensible que s'estiguen realitzant festes per tot el territori nacional en locals i pisos privats, inclòs botellots, quan els locals de l'oci romanen tancats", denuncien en un comunicat.

El sector defensa que els valencians "no tenen res a veure amb els macroespais d'oci d'Eivissa, que donen per perduda la temporada atés que tenen grans aforaments". Mentrestant, "en la Comunitat hi ha molts locals atomitzats i amb un màxim inferior a 800 persones".

Els pubs, sales de festa, ball, discoteques, cafés-teatres, cafés-cantant, cafés-concert, tablaos, salons d'esdeveniments i celebracions asseguren disposar de "totes les garanties i mesures sanitàries necessàries perquè les activitats lúdic-festives es desenvolupen amb total seguretat per a clients i treballadors", a més de disposar d'un servei específic d'admissió i en alguns casos de seguretat privada.

A nivell nacional, la patronal Espanya de Nit també va demanar reunions amb els ministeris de Sanitat i Turisme davant la "incomprensió i perplexitat dels empresaris" al no poder obrir en la fase 3.

El sector recorda que l'ordre aprovada pel Consell de Ministres el 28 d'abril preveia que pogueren fer-ho amb una limitació d'aforament, amb el que estaven preparats per a realitzar proves pilot en locals de la Comunitat Valenciana. També van presentar recentment un pla de mesures per a la reducció de riscos higiènic-sanitaris enfront de la Covid-19 en els locals amb l'Institut de Qualitat Turística i el "vistiplau" del Ministeri de Sanitat.

Per tot això, discoteques i pubs creuen que la decisió és una "penalització" per a ells, malgrat haver tancat un dia abans de l'estat d'alarma del 14 de març. "Els locals d'oci s'han preparat per a una desescalada que s'assembla a una escalada, i malgrat això se'ls nega la seua reobertura", asseguren.