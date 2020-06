Tardà cree que Torra convocará elecciones cuando vea "que ha desgastado lo suficiente a ERC"

El exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà cree que el presidente del Govern, Quim Torra, convocará elecciones cuando más le interese a él y a JxCat, y que será cuando "considere que ha desgastado lo suficiente a ERC", aunque opina que se trata de una lucha estéril.

"Convienen elecciones cuanto antes mejor", ha defendido Tardà este martes en una entrevista de Ràdio 4, y ha destacado que sería positivo que Torra pactara la fecha electoral con ERC.

Ha dicho que "el Govern efectivo está en Barcelona, y la consellera de Salud se llama Alba Vergés, y no Toni Comín", y ha asegurado que no es cierto que no habrá independencia si JxCat y ERC no van juntas, como afirmó este lunes el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Tardà apuesta por un Govern y una mayoría parlamentaria de frente amplio que incluya a los partidos que defienden un referéndum y, preguntado por si el PSC podría formar parte de un Ejecutivo catalán con ERC, ha garantizado: "Hoy por hoy un Govern con el PSC es ciertamente imposible".

Ha remarcado que hay dos estrategias para la independencia: el 'torrismo' y el 'junquerismo', en referencia a Torra y al exvicepresidente del Govern encarcelado y líder de ERC, Oriol Junquera, y ha asegurado que "el proceso para avanzar requiere el liderazgo a través de una Presidencia de ERC para construir un Govern de una mayoría de frente amplio".

Preguntado por la mesa de diálogo, ha dicho que exigir un mediador, como hace JxCat, puede representar "sacarse conejos de la chistera para ir dificultándolo todo", y ha augurado que la ciudadanía premiará y dará la hegemonía a quienes perseveren en la voluntad de hallar escenarios de diálogo y negociación.