Spike Lee insulta a Donald Trump en su emotivo alegato contra el racismo

El cineasta estadounidense Spike Lee brindó públicamente un emotivo y, a la vez, crítico discurso contra el racismo tras la oleada de protestas que se vive en Estados Unidos después de conocerse la muerte de George Floyd a manos de policías blancos en Minnesota.

En el alegato apareció Donald Trump, presidente estadounidense, que fue tildado por el director de cine de "hijo de...".

Según manifestó, Trump -aunque no dijo expresamente su nombre- "tuvo la oportunidad de decir que todo es cuestión de amor y no de odio, pero no denunció a los hijos de puta del Ku Klux Klan ni a la extrema derecha ni a los nazis", dijo entre aplausos.

Ante los asesinatos de afroamericanos se pronunció el conocido director de cine hollywoodense @SpikeLeeJoint llamando al despertar del pueblo estadounidense contra el genocida @realDonaldTrump que habita por ahora la Casa Blanca y practíca tácticas del Ku Kux Klan. #NoMoreTrumppic.twitter.com/4aBA64kdXn — Roberto Messuti (@rmessuti) June 1, 2020

Además, advirtió: "Eso de que Estados Unidos es la cuna de la democracia es una gilipollez: se construyó sobre el genocidio de los nativos y la esclavitud".

"La mierda de la extrema derecha está en todo el mundo"

Además, aseguró que, "esta mierda", está ocurriendo "en todo el mundo". "La mierda de la extrema derecha está en todo el mundo. Y tenemos que despertar, no podemos quedarnos callados", indicó, haciendo hincapié en que "no es asunto de negros o blancos, sino de todos".