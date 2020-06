Els municipis valencians demanen més flexibilitat en la despesa i exhibeixen unitat per a la reconstrucció

El municipalisme valencià ha mostrat la seua unitat d'acció per a eixir de la crisi econòmica provocada per la pandèmia de Covid-19 en un doble sentit: d'una banda, reiterant les exigències de flexibilitat en la despesa, eliminació de burocràcia i aportacions estatals i, per un altre, integrant-se en l'Acord per a la Reconstrucció de la Comunitat Valenciana aportant la visió local a través de les seues 12 taules tècniques.

El Palau de la Generalitat ha acollit aquest dilluns una cimera, presidida pel cap del Consell, Ximo Puig, amb els principals representants de les corporacions locals, entre els quals hi havia membres del PSPV, del PP i de Compromís. A la trobada han assistit els alcaldes de les tres capitals de província, els presidents de les diputacions, representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i de mancomunitats.

Tots ells han insistit en la necessitat que les administracions locals puguen disposar dels seus superàvits i dels seus romanents de tresoreria per a adoptar mesures encaminades a pal·liar els efectes de la Covid-19 i afrontar la reconstrucció després de la pandèmia. A aquest efecte, han coincidit a plantejar la petició que fan en aquest sentit al Govern i van reclamar a més la flexibilització de la regla de despesa i la simplificació de normes.

En la mateixa línia, han manifestat la "satisfacció" per aquesta "important" trobada i per l’"aposta clara pel municipalisme" i el seu "paper fonamental" per a eixir de la crisi econòmica i social derivada de la sanitària de la Covid-19. Igualment, han valorat l'informe "detallat i rigorós" de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), que han definit com a "formidable eina" amb plantejaments per a l'eixida de la crisi actual.

El president de la Generalitat ha agraït a tots els representants del món local la seua disposició per a "treballar junts per la recuperació" de la Comunitat Valenciana i la seua voluntat d’"acord i diàleg" sota un "plantejament unànime": "per damunt de les institucions està l'interés de les persones".

En aquesta línia s'han manifestat també des del municipalisme. L'alcalde de València, Joan Ribó, ha valorat la labor conjunta, ha rebutjat la "confrontació" i ha instat a col·laborar per demanar-lo "la immensa majoria de la població". Ha apuntat la necessitat de comptar amb els romanents de tresoreria locals per a pal·liar els efectes de la pandèmia i considera "imprescindible" que el Govern central allibere els d'anys anteriors.

"En aquests moments de crisis, el famós 20% del romanent del pressupost municipal de 2019, que és la quantitat de la qual pot disposar l'Ajuntament, s'està acabant perquè pràcticament ens ho hem gastat tot en despeses socials", ha afirmat.

D'aquesta manera, l'alcalde de València ha reivindicat que el Consistori "puga fer ús del seu propi superàvit de l'any passat per a portar avant polítiques que facen front a les conseqüències de la Covid-19". En aquesta línia, ha qualificat d’"imprescindible dir-li a la ministra d'Hisenda i al Govern de l'Estat que alliberen els recursos de l'any anterior. No podem continuar amb aquesta situació", ha afegit Ribó. Així mateix, ha insistit a reclamar fons estatals per a ajudar al transport públic en l'actual situació.

L'alcalde d'Alacant, Luis Barcala (PP), ha coincidit amb altres responsables locals a afirmar que els ajuntaments han estat "responent des del primer moment" i "a peu de carrer" davant la Covid-19 com a administració més pròxima i va destacar el treball que s'ha de fer en l'àmbit social, alhora que ha demanat "coordinació i cooperació" entre institucions i taules de reconstrucció.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, del PSPV-PSOE, ha subratllat el paper dels ajuntaments en la reconstrucció i reclama l'ús del superàvit i dels romanents municipals, així com que es flexibilitze la regla de despesa, es millore el finançament local i de les competències que assumeixen els consistoris. Ha defensat també "avançar en planificació, digitalització i medi ambient".

Dotze taules de treball i calendari

A través de 12 taules de treball, Puig confia a "aconseguir avanços a curt, mitjà i llarg termini" per a "donar resposta immediata" a les necessitats actuals i al seu torn, "pensar en les febleses que, com a Comunitat, cal anar superant" en l'àmbit econòmic i social.

Aquests grups de treball se centraran en serveis socials, salut pública, promoció econòmica, mobilitat i territori, agricultura i medi ambient, habitatge, participació i cooperació, educació cultura i esport, finançament i fons europeus, innovació i digitalització, turisme i despoblació.

En la reunió d'aquest dilluns s'ha avançat el calendari dels treballs previstos per a abordar l'Acord per a la Reconstrucció de la Comunitat Valenciana des de la perspectiva local. Així, les reunions de les taules de treball s'iniciaran el 4 de juny i, fins al dia 22 d'aquest mes, es procedirà a l'elaboració i discussió de propostes.

Posteriorment, entre el 29 de juny i el 10 de juliol, noves trobades de les taules de treball serviran per a elaborar conclusions, que seran abordades per una reunió de la taula institucional a la fi del mes de juliol.