El meteorólogo de TVE Martín Barreiro, ya de vuelta, cuenta su experiencia con el Covid: "Muchos síntomas, muy duro"

Después de dos meses alejado de los platós, Martín Barreiro, el meteórologo de TVE, ha vuelto al trabajo este fin de semana.

El gallego, de baja desde que se decretara el estado de alarma, ha contado que ha superado el coronavirus. Y no sin dificultades.

"¡Estoy de vuelta! He pasado el Covid-19. Han sido muchos días de síntomas, de dolores y de incertidumbre. Ha sido muy duro. Gracias a todos los que habéis preguntado cómo estaba. Hoy vuelvo a dar el tiempo", ha dicho el gallego junto a una foto llegando a Torrespaña, los estudios de RTVE, protegido por una mascarilla.

Con ese tuit ponía punto final a una pesadilla que ha durado más de dos meses. No publicaba nada en la red social precisamente desde el día que informó de ello.

Después de salir de trabajar el pasado domingo me encontré mal. Pasé una madrugada con dolor de garganta, malestar general y con algo de angustia. El lunes llamé a los teléfonos designados y esperé asistencia. Se trataba de una faringitis. Decidí quedarme en casa. Cuando se me acababa la baja, acudí al centro de salud a seguir las consignas de la médica de cabecera. Siguiendo las instrucciones que allí me dieron (mascarilla, guantes, gel, distancias de seguridad...) pasé consulta. La médica me dijo que en mi caso, todavía con una infección respiratoria, no era conveniente que me incorporase a trabajar. Solo puedo mostrar admiración a toda la gente que desde hace ya muchos días está luchando para frenar la propagación del #COVID19, escribió el pasado 14 de marzo.