Cs se abre a apoyar la última prórroga a pesar del pacto con ERC y el PNV

De nuevo Ciudadanos volvió a estar en el centro del debate sobre el estado de alarma, aunque esta vez su posición no vaya a ser tan decisiva. La formación naranja no aclaró del todo si este miércoles van a votar a favor de la sexta prórroga, pero dejó claro que ellos siempre actúan "con coherencia". Así lo expresó el portavoz adjunto, Edmundo Bal, que aclaró que tomarán su postura independientemente de lo que han decidido tanto Esquerra Republicana como el PNV.

Los independentistas ya confirmaron su abstención –en la quinta prórroga votaron en contra–, mientras que los nacionalistas vascos van a optar por el voto a favor.

"Estamos en la recta final de la batalla contra el coronavirus; la coherencia y la prudencia seguirán guiando nuestras decisiones", comentó el diputado, que recordó que siempre "hemos votado lo mismo" siguiendo los datos sanitarios y epidemológicos. "Estos serán también ahora nuestros principios" porque "fuimos los primeros que dijimos que el Gobierno llegó tarde" y "los primeros que dijimos que era necesario aprobar el estado de alarma".

Cs celebró que en esta ocasión ERC no haya intentado condicionar su voto sobre el estado de alarma a la reactivación de la ‘mesa de diálogo’ entre el Ejecutivo central y la Generalitat para hablar de la autodeterminación de Cataluña, si bien Sánchez dijo el domingo que espera que las conversaciones se puedan retomar en julio.

Precisamente a la prórroga también se refirieron los republicanos. La secretaria general adjunta y portavoz de la formación, Marta Vilalta, defendió que el pacto de los republicanos por el que se abstendrán en la sexta prórroga es beneficioso para Cataluña y evita que Cs "pueda controlar la mesa de diálogo y negociación". A esto también respondió el propio Bal, que se mostró contento por "cabrear" a ERC, a quienes acusó de "dar bandazos" en estas últimas semanas. Para Vilalta los naranjas son "irrelevantes".

Desde Esquerra consideraron además "un poco irresponsable que quien no ha llegado a ningún acuerdo menosprecie los acuerdos a los que se haya podido llegar con ERC" y pidió respeto a las decisiones de su partido. Al preguntársele sobre las críticas de JxCat, la portavoz fue bastante clara: "No compartimos estas gesticulaciones ni según qué críticas, pero no pasa nada". En este sentido, Vilalta siguió la línea marcada por Pere Aragonès el fin de semana.

ERC resalta que el acuerdo con el Gobierno central no es un pacto entre gobiernos, sino entre partidos, que da lugar a un "acuerdo de acuerdos", que debe poder "retomar el diálogo entre fuerzas progresistas que permitió la investidura" de Pedro Sánchez.

En las antípodas sobre el estado de alarma se encuentra el PP, que se encargó de meter presión sobre Ciudadanos. Como ya hicieran en la quinta prórroga, los populares votarán en contra, y ponen el foco sobre la formación liderada por Inés Arrimadas. "Otros tendrán que explicar de qué ha servido su voto. Al final, escuchaba a los líderes de Ciudadanos decir que de esta manera evitaban que el señor Sánchez dependiera de los independentistas", explicó el vicesecretario Jaime de Olano, que sitúa a Cs en el lado "del PSOE, de Podemos y de los nacionalistas".

Olano, como toda la dirección del PP, mantiene que "perpetuar este estado de excepcionalidad no es útil" y sirve a Sánchez para seguir gobernando por decreto y continuar con la política de pactos que, según dijo, ha dado lugar al "Gobierno Frankenstein". Para los populares, el estado de alarma "ya no es necesario", toda vez que España se encuentra en plena desescalada y con la situación sanitaria más estabilizada.

El Gobierno espera que la votación salga adelante con más holgura que la última, cuando logró 177 votos a favor, el respaldo más bajo durante toda la pandemia

En contra del tono en el Congreso

Edmundo Bal aprovechó este lunes la rueda de prensa para criticar el clima que se ha vivido en las últimas semanas en el Congreso. "El Congreso debe ser presidido por el respeto y la solemnidad", expresó, sobre todo en tiempos de crisis. Para el diputado, "el espectáculo en el pleno de la última semana, intercambiando improperios y descalificaciones, fue bochornoso".