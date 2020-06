Wyoming vuelve al plató de 'El intermedio' tras dos meses y 16 días: "Vuelvo a pisar mi segunda casa"

El intermedio vivió este lunes un momento muy esperado por todos los espectadores del espacio de La Sexta, el retorno de Wyoming y Sandra Sabatés tras varios meses ausentes y haciendo el programa desde sus casas.

El primero en aparecer, bajo una lluvia de confeti, fue el presentador: "Llevo anunciando desde hace varios días mi vuelta al plató, pero por desgracia, tengo que deciros algo... ¡era verdad!".

Tras romper la lona que simulaba el fondo de su casa donde había estado haciendo las conexiones durante el confinamiento por coronavirus, Wyoming afirmó que "aquí estoy de nuevo, dos meses y 16 días después vuelvo a pisar mi plató".

"Mi segunda casa, bueno mi sexta, séptima, octava... ahora no lo sé bien", añadió con ironía. "Casi me dan ganas de tirarme al suelo y besarlo como hace el Papa, pero tengo dos motivos que me lo impiden", señaló el presentador.

Wyoming explicó que "el primero es sanitario y, el segundo, mis problemas de lumbago. Probablemente tendría que hacer el resto del programa tumbado boca abajo" en el suelo.

Sandra Sabatés, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

A continuación, el presentador dio la bienvenida a su compañera Sandra Sabatés, que también se incorporó este lunes al plató de El intermedio: "Capitana Sandra Sabatés, ya estamos todos. Una mujer positiva donde las haya". Y es que la copresentadora ha tardado en incorporarse porque se hizo el test y el resultado no era concluyente.

Tras recibir a la periodista, Wyoming saludó "a la cabo primero" Andrea Ropero y, por supuesto, "no me puedo olvidar de mi pequeño grumete espacial, Dani Mateo", exclamó antes de comenzar el programa.