Carlos Iglesias, en 'El hormiguero': "Durante el confinamiento querían alquilarme el perro para salir a pasear"

Minutos antes de la entrevista a Rosa López este lunes, El hormiguero conectó con el actor Carlos Iglesias, que comentó con Pablo Motos como había llevado el confinamiento en casa por la alerta sanitaria por coronavirus.

"Se han hecho muchas bromas sobre sacar a pasear al perro durante la cuarentena, sobre todo en las primeras semanas", señaló el presentador, e Iglesias reveló una de las cosas más curiosas que me le habían pasado durante su estancia en casa tras una pregunta de Motos.

"¿Es verdad que un vecino intentó alquilarte a tu perro?", quiso saber el conductor del programa de Antena 3. El actor explicó que no conocía "directamente" a la persona que realizó la oferta, "pero si al vecino que me lo contó".

Recordó que "me vino y me dijo que tenía un amigo que me había visto pasear varias veces con dos perros, con el mío y con el de mi cuñada. Le preguntó a mi vecino que si me molestaría dejarle uno".

Además, si no se lo dejaba, también barajó otra opción: "Si no quiere, ¿se lo podría alquilar?", afirmó Iglesias sobre la conversación que le trasladó su vecino. "Mi perro no se iría con él ni de coña", aseguró el actor con una sonrisa en la cara.

También se ofreció a pasear con ellos algún día, pero "tampoco era posible porque no nos dejaban estar a dos personas con un solo perro". Eso sí, Iglesias reconoció que "los perros estaban asfixiados, todo el día saliendo para arriba y para abajo".

"Es cierto que los que no tenían perro durante la cuarentena la pasaron bastante peor que los que sí tenemos", concluyó el actor.