Antonio David Flores duda del pasado de Adara y ella estalla en 'Sálvame': "¡Fue muy doloroso, nadie fingiría algo así!"

Adara Molinero y Antonio David Flores han protagonizado este lunes un tenso enfrentamiento en Sálvame, donde se han intercambiado dolorosos reproches e insultos después de que el ex guardia civil haya puesto en duda la infancia de la madrileña, quien asegura que estuvo marcada por el maltrato.

"Aquel hombre nos castigaba sin jugar, sin reír. Un día me dio tal bofetada que me tuvieron que llevar al médico", decía recientemente la joven sobre una pareja de su madre, Elena Rodríguez, en la revista Lecturas. "Me pegaba donde no me dejara marcas. El exnovio de mi madre me destrozó", añadía sobre esta situación, que este fin de semana abordó con su hermano en Sábado Deluxe.

Los duros testimonios de la joven han encogido el corazón de muchos seguidores del universo Mediaset. Sin embargo, algunos rostros conocidos no terminan de creerse las palabras de la ganadora de GH VIP 7. Entre ellos se encuentran Kiko Matamoros o Antonio David Flores, quien ha recibido los reproches de la expareja de Hugo Sierra, que ha intervenido en Sálvame.

"Me parece un argumento muy sucio y muy triste", se quejaba Antonio David Flores https://t.co/XvfSn5x0OI — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 1, 2020

"Me parece muy fuerte. No sé lo que pretende poniendo en duda todo lo que hemos vivido mi madre y yo. ¡Es un tema bastante doloroso, nadie sería capaz de fingir algo así!", le ha espetado Adara al tertuliano por vía telefónica.

La joven ha subrayado que es "un vago": "Te has pasado cuatro años sin trabajar porque no te llamaban de la tele. Tú tienes una familia y te podías haber dedicado a cualquier otra cosa que no fuera esto. Se te caían los anillos, estabas desesperado por la tele. Por eso te juntabas con Mila, pelota que eres un pelota".

En este sentido, la exnovia de Gianmarco Onestini ha asegurado que el colaborador necesita hablar de ella para sacar "un poco de chicha. Por eso te metes conmigo, porque por detrás me das buena cara".

Tras estas palabras, el tertuliano no ha dudado en defenderse. "No has dejado de hacer montajes, entrevistas, platós y después traes a tu hermano, tu madre en un reality y el único que falta por aparecer es tu papá. No vengas a contar cosas que no son", ha respondido, provocando que la televisiva colgara el teléfono.