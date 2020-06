Los grafitis del entorno de la M-30 se limpiarán cuatro veces al año

Casassola lleva más de dos décadas pintando las paredes de la ciudad. "Me han puesto miles de multas por pintar a mi rollo", admite. Por eso le resulta "absurdo" cuando las propias administraciones le contratan después para decorar el muro de Tabacalera. "¿Ahora en vez de multarme me pagáis", se pregunta. Él dibuja muros no los firma, pero comparte el espítitu de los grafiteros: "Es una reivindicación y si me la borras vuelvo a pintar. Es inútil que se gasten el dinero en ello".