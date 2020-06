Segon dia consecutiu sense morts en la Comunitat Valenciana, que confirma 19 positius

La Comunitat Valenciana no ha registrat cap mort amb coronavirus per segon dia consecutiu i ha confirmat 19 nous casos des de l'última actualització del diumenge (cap entre treballadors i usuaris de residències), així com 53 altes hospitalàries.

D'aquesta manera, el total de defuncions es manté en 1.432 persones. D'elles, 216 es van registrar a la província de Castelló, 504 en la d'Alacant i 712 a la província de València, ha detallat la Conselleria de Sanitat Universal.

Quant a casos positius nous, des de l'actualització d'aquest diumenge s'han detectat 19 casos a través de PCR, que eleven a 11.228 el total de positius des que va començar la pandèmia. En aquests moments, queden actius 2.536 casos, un 15,6% de tots els casos detectats des de l'inici de la pandèmia

Per províncies, hi ha onze casos nous a Castelló (1.563 en total); tres a la província d'Alacant (3.924 en total); cinc a València (5.736 en total) i altres cinc no assignats. En aquest últim còmput cal destacar que el diumenge hi havia set casos no assignats, però finalment s'ha certificat el seu origen i un s'ha assignat a Alacant i un altre a València.

Pel que respecta a les altes hospitalàries, segueixen en augment i en les últimes 24 hores s'han registrat 53 noves, que eleven a 12.232 el total de persones curades, el 75,5% de tots els casos detectats. Per províncies, 1.555 es corresponen a Castelló, 4.330 a Alacant i 6.342 a València, a més d'altres cinc corresponents a desplaçats.

El nombre de persones ingressades per coronavirus als hospitals valencians és de 166: 12 a la província de Castelló, d'ells quatre en l'UCI; 58 a la província d'Alacant, d'ells 13 en l'UCI; i 96 a la província de València, d'ells huit en l'UCI.

Així mateix, el nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.215 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 500. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 330.143 de les quals 228.660 han sigut a través de PCR i 101.483 a través de test ràpid.

Actualització de la situació en residències

A data d'aquest dilluns, hi ha algun cas positiu en 75 centres de majors de la Comunitat Valenciana (huit a la província de Castelló, 31 en la d'Alacant i 36 a la província de València).

A més, no hi ha positius ni morts entre residents o treballadors de les residències. En aquests moments, es troben baix vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana (huit a la província de Castelló, set a la província d'Alacant i 13 a la província de València).