Coronavirus.- La Rinconada entrega los premios de su certamen de creatividad cultural ante el confinamiento

Las opciones de participación eran fotografía ('Tu ventana indiscreta'), teatro ('Mi casa es puro teatro'), música ('Canciones para curar el alma y superar el confinamiento') y danza ('Diario en movimiento'). Asimismo, cada una de esas categorías incluía dos premios de 300 euros cada uno, en materiales relacionados con su categoría. En primer lugar, un premio para el trabajo que más reacciones de 'Me Gusta' y 'Me encanta' obtuviera en el Facebook de Centros Culturales de La Rinconada y, el segundo Premio, de Distinción Artística, concedido por cuatro jurados -uno por modalidad- integrados por artistas profesionales de cada categoría.

En fotografía, el premio de Facebook ha sido para Vanessa Ruiz Grande y su propuesta 'Esperanza', que cosechó 1.185 votos mostrando la imagen de una niña asomada a un balcón mientras acaricia a su mascota conejo. La Distinción Artística en esta categoría ha sido para Isaac Ramírez, que presentó al concurso su obra 'Tan cerca y tan lejos', en la que la infancia también es protagonista, pero en este caso es el plano cenital de un pequeño mirando a la calle desde una terraza junto a un balón de fútbol, añorando el volver a salir a jugar.

En cuanto a la modalidad de teatro, la ganadora ha sido Emma Vera, con su obra 'Cenicienta'. Una teatralización del clásico cuento, con muchos efectos y rematado con la consabida prueba del zapato. La actuación de Emma se llevó un total de 1.145 reacciones positivas en Facebook.

La Distinción Artística en teatro ha sido para Martina y Daniela Ordóñez Rueda, con Anabel Rueda y Fran Ordoñez. 'CoNeuraVirus' se llamaba su propuesta. Un confinamiento que parece que no avanza en el calendario de la pequeña protagonista, cuya madre ha perdido el control con las medidas de higiene, un padre atrapado por el teletrabajo o las telereuniones y una hermana preadolescente pendiente de las redes sociales y la música. Incluso ella misma sospecha que tiene su particular "neura", que espera que desaparezca cuando todo pase.

En el apartado musical, en Facebook han ganado Gus Bernal y su tema 'Pantomime', que alcanzaba las 492 reacciones de la página. Armónica, ukelele y guitarras acompañan a este artista local en este tema donde nada parece ser lo que realmente es.

Un clásico de 'The Beatles' en la voz de Andrés Iwasaki, se ha llevado la Distinción Artística en el apartado musical. Una versión de 'Here comes the sun', del cuarteto de Liverpool con matices de soul y blues para anunciar que llegan tiempos mejores donde volveremos a sonreír.

Por último, en la categoría de danza, Isaac Ramírez alcanzó los 626 votos en Facebook gracias a su propuesta 'Juntos, pero cada uno en su casa', donde desde la distancia y el aislamiento, familiares y amigos se apoyan y se dan fuerzas con una de las canciones que nos han acompañado durante las semanas de cuarentena. La Distinción Artística para estos 'Diarios en movimiento', se la ha llevado Ángeles Bejano, con su propuesta argentina bailando uno de los tangos más emblemáticos de la historia 'Por una cabeza' recreando la mítica escena de la película 'Esencia de mujer'.

En cifras, al concurso han concurrido 48 propuestas: 23 en fotografía, 14 en teatro, 8 para música y 3 para danza. El conjunto de todas ellas, ha estado por encima de las 164.000 interacciones y, según datos del propio Facebook, se han reproducido unos 32.800 minutos de videos, sumando los minutos visualizados de todos los trabajos presentados en ese formato. Las 48 obras presentadas a concurso pueden seguir siendo visionadas en la página de Facebook de 'Centros Culturales' con el hashtagh #FactoríaCreativaSeQuedaEnCasa.

La delegada de Cultura, Raquel Vega, en un acto que se llevó a cabo con todas las precauciones de seguridad y siguiendo las recomendaciones de las Administraciones durante la desescalada -no más de 15 personas, distancias social y uso de mascarillas-, quiso agradecer el compromiso de todos los participantes para "como pedíamos, hacernos más llevadero el confinamiento, a través de propuestas de mucha calidad".

La edil de Cultura avanzó que, en los próximos meses, atendiendo a las recomendaciones de seguridad, "exhibiremos todas las propuestas ganadoras en público, empezando por la música, a la que queremos darle cabida en la próxima edición de 'La Hacienda Encantada' y seguiremos con Danza y Teatro en otoño, a la espera de una gran exposición de fotografía en la Sala Maga del Centro Cultural de La Villa".