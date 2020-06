Segundo día consecutivo sin fallecidos en la Comunitat Valenciana, que confirma 19 positivos

De esta forma, el total de fallecimientos se mantiene en 1.432 personas. De ellas, 216 se registraron en la provincia de Castellón, 504 en la de Alicante y 712 en la provincia de Valencia, ha detallado la Conselleria de Sanidad Universal.

En cuanto a casos positivos nuevos, desde la actualización de este domingo se han detectado 19 casos a través de PCR, que elevan a 11.228 el total de positivos desde que comenzó la pandemia. En estos momentos, quedan activos 2.536 casos, un 15,6 por ciento de todos los casos detectados desde el inicio de la pandemia

Por provincias, hay once casos nuevos en Castellón (1.563 en total); tres en la provincia de Alicante (3.924 en total); cinco en Valencia (5.736 en total) y otros cinco no asignados. En este último cómputo cabe destacar que el domingo había siete casos no asignados, pero finalmente se ha certificado su origen y uno se ha asignado a Alicante y otro a Valencia.

Por lo que respecta a las altas hospitalarias, siguen en aumento y en las últimas 24 horas se han registrado 53 nuevas, que elevan a 12.232 el total de personas curadas, el 75,5% de todos los casos detectados. Por provincias, 1.555 se corresponden a Castellón, 4.330 a Alicante y 6.342 a Valencia, además de otras cinco correspondientes a desplazados.

El número de personas ingresadas por coronavirus en los hospitales valencianos es de 166: 12 en la provincia de Castellón, de ellos cuatro en la UCI; 58 en la provincia de Alicante, de ellos 13 en la UCI; y 96 en la provincia de Valencia, de ellos ocho en la UCI.

Asimismo, el número de altas de profesionales sanitarios es de 2.215 y el número total de positivos en profesionales en estos momentos es de 500. El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus han sido 330.143 de las cuales 228.660 han sido a través de PCR y 101.483 a través de test rápido.

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

A fecha de este lunes, hay algún caso positivo en 75 centros de mayores de la Comunitat Valenciana: ocho en la provincia de Castellón, 31 en la de Alicante y 36 en la provincia de Valencia.

Además, no hay positivos ni fallecidos entre residentes o trabajadores de las residencias. En estos momentos, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 28 residencias en la Comunitat Valenciana: ocho en la provincia de Castellón, siete en la provincia de Alicante y 13 en la provincia de Valencia.