Arranquen les obres per a retirar el trencadís del Palau de la Música

L'Ajuntament de València inicia el pròxim dilluns 8 de maig les obres per a retirar el trencadís de la façana del Palau de la Música de València. Aquests treballs duren set setmanes i no suposen cost per a les arques en estar coberts per la garantia de l'actuació anterior.

L'empresa encarregada és la que l'any 2009 va ser adjudicatària per a rehabilitar i suprimir barreres arquitectòniques en l'auditori, quan es va aprofitar per a col·locar trencadís en la façana malgrat no ser un element del projecte inicial, explica la regidora de Recursos, Luisa Notario, en un comunicat.

A partir del dilluns es retira el trencadís i el morter de tots els costats de la coberta de l'edifici, a més de netejar i preparar la superfície per al revestiment amb impermeabilitzant acrílic elàstic antifisures, fungicida-algicida, resistent a la intempèrie, al sol i als canvis climàtics, amb textura llisa i acabat mat en color. El servici municipal d'Arquitectura supervisarà les obres.