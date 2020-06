Don Patricio: "No soy capitalista. Vengo de abajo, sé lo que es currárselo"

Don Patricio celebra el lanzamiento de Pa toda la vida (Warner Music), en colaboración con Mozart La Para. El videoclip de este sencillo "ideal para verano" se rodó el año pasado en Santo Domingo (República Dominicana, el Caribe) y nos transporta, una vez más, a ese universo tropical que envuelve muchas de las canciones de un artista que se topó con la fama casi sin quererlo. El rapero extraña pasear tranquilo, pero adora hacer música. Continúa definiéndose como un joven sencillo y un amante de su tierra. Ya lo dice la canción: "Esto es pa toda la vida, los panas, la calle, la playa, un amanecer en Canarias, pa toda la vida".

Presenta Pa toda la vida, junto con Mozart La Para, ¿cómo surgió esta colaboración? Compuse esta canción el año pasado, en Madrid. Era ideal para verano, pero quise guardarla y sacarla más tarde porque ya tenía Contando Lunares (Warner Music, 2019). Así tendría más tiempo para pensar a quién meter. A las dos o tres semanas, el productor, KZO Beat, le presentó la canción a Mozart La Para. A mí su música me encanta. Cuando escuchó el tema me llamó enseguida, estaba encantado. En una horita me pasó su parte. Después quedamos en Santo Domingo, nos hizo una ruta por allí y grabamos el videoclip.

Dice que se limita a hacer música y que los videoclips le dan pereza, pero en este último parece sentirse muy cómodo. Totalmente. Lo bueno de un vídeo como este es el viaje y conocer gente. Intentamos reflejar lo que tratamos en la canción: hablar de las cosas naturales, los amigos, salir de fiesta, pasarlo bien en la playa... Dije que no quería un guion, estar actuando o que me vistieran. Buscaba hacer una cosa sencilla, que me grabaran con Mozart en varios sitios y ya está. Esta vez me gustó, lo pasamos muy bien.

Tiene un mensaje similar al de Contando lunares, ¿piensa que podría tener la misma acogida? Creo que ya es un poco tarde para eso. Con que ponga a la gente a bailar y sea la canción de su verano, me basta. Contando lunares fue la canción del año. Eso me veta esta vez.

Todo puede suceder. De hecho, reconoce que Contando Lunares fue un hit inesperado. Cruz Cafuné incluso lo tachó de "absurdo". En cierto modo, sí. No entiendo cómo se hizo tan viral. Es una canción que tiene un estribillo muy básico y que trata de cosas banales. Sin embargo, se convirtió en un hit. En Contando lunares, Cruz Cafuné y yo hablamos de algo muy común para nosotros: nuestra tierra y lo bien que se está allí.

Patricio Martín Díaz El Hierro, Islas Canarias, 1993. Cantante. Su trayectoria musical empezó en 2011, cuando se trasladó a la península para estudiar el grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca. Desde entonces, ha publicado música en solitario y con Locoplaya, grupo que integra junto con Borja Buche (Bejo) y Eugenio Fernández Cano (Uge). La fama llamó a su puerta en 2018 tras lanzar su sencillo 'Enchochado de ti'. Su canción con Cruz Cafuné, 'Contando lunares', fue la más escuchada de España en 2019 y fue galardonada con 6 discos de platino.

¿Hay una buena representación de artistas canarios dentro de la música urbana? Yo creo que sí. Tenemos nuestra gracia, una forma especial de componer y de hacer música latina y bailable. También influye nuestro acento o la cultura de estar todo el dia en la calle. Todo esto se transmite en las canciones. Ahora, gracias a las redes sociales, nos hemos podido dar a conocer.

Hay quienes consideran que encontrarse fuera de la Península les impide ascender profesionalmente. En mi opinión, estar en Madrid es importante para iniciar una gira o una promo; o para ir a La resistencia. Pero estar aquí tampoco es del todo necesario. Cruz Cafuné vive en Tenerife y hace su música desde allí. Internet nos permite exportar nuestro producto, y a la gente le gusta.

De hecho, sus canciones están repletas de canarismos. Contando lunares era un tema muy local y saltó al mainstream. Algunos cantantes afirman que no pueden 'abusar' del habla canaria cuando graban un tema en una discográfica. ¿Se ha visto en esta situación? Sí, porque a veces no se entiende. Me extraña que todo el mundo se ponga a cantar temas con tantos canarismos y expresiones típicas. Quizá sea por la novedad o por la gracia, pero las cantan. Nosotros intentamos explotar lo nuestro y hacer de ello nuestra marca. Yo presumo de ser canario, es un orgullo.

En el videoclip de Pa toda la vida, un comentario de YouTube dice: "Este estilo de música se llama Don Patricio". ¿Está de acuerdo? Intento hacer música que transmita buen rollo, que contenga influencias latinas y suene a mí. A veces intento ser más reflexivo, sí, pero en este caso no. Quiero que la gente disfrute y no se coma la cabeza. Estamos aquí para disfrutar: vida solo hay una y los problemas solo son cosas que están en tu cabeza.

¿Si hubiera sabido el año pasado que ahora estaríamos combatiendo una pandemia la habría sacado igualmente? Sí, porque la vida se puede celebrar en cualquier momento. Ahora mismo, la gente no tiene tantas ganas. Y lo entiendo, pero hay que ser positivos. Cada vez que me encuentro con alguien y me dice que lo está pasando mal le digo que intente aprovechar el tiempo, retomar las cosas que tenía que hacer... Pa toa la vida es el buen rollo, no la cuarentena.

¿Qué tal ha pasado el confinamiento? Me pilló en Miami, pero regresé rápidamente a Madrid. No quería estar en Canarias y sentirme más encerrado todavía. Pensaba que iba a ser cosa de dos semanas y que se iba a pasar rápido, tenía esperanza. He estado en casa componiendo, hablando con mi familia por videollamada... Ellos me cuentan cómo están las cosas allí. Por ahora prefiero quedarme aquí. Podría tener el virus y hay que tener un poco de conciencia. Cuando me pueda hacer las pruebas y sepa que no puedo contagiar a nadie, entonces iré. Mientras tanto, me considero un peligro.

Don Patricio y Morzart La Para, en una imagen promocional. Warner Music

C. Tangana dijo hace poco que no se le daba muy bien hacer canciones estos días. Todavía no he visto a ningún artista que diga que se siente inspirado. Parece que todo el mundo se ha congelado. A mí, en cierto modo, también me ha pasado, aunque sí he hecho música que me gusta, que me dice cosas y suena distinto. Y pienso que no habría podido hacerla si no hubiera estado yo solo. Ya no trabajo con varias personas. Me encuentro como al principio: estoy solo para buscar un propio ritmo, la melodía, la letra... Es decir, estoy experimentando y haciendo cosas que en un estudio no haría. Ahora juego, tanteo en mi casa. El proceso es distinto, me parece divertido. Tengo más tiempo para cagarla, porque no somos expertos en todo, pero en eso consiste: ensayo y error.

¿Qué música ha escuchado? Bad Bunny a muerte. Ha sacado dos discos en dos meses. También me gusta mucho lo que ha hecho C. Tangana. Para mí, la mejor canción que han sacado en la cuarentena es Nunca Estoy. Me quedo con ese sentimiento de '¿si ya no estás aquí cómo te voy a querer?'.

Menciona mucho su admiración por Bad Bunny. Da la sensación de que ya no es tanto por su música, sino por su manera de gestionar la fama. Exacto. Admiro muchísimo cómo lleva eso de ser una superestrella y sentirse la misma persona que hacía música hace cuatro años. No deja de ser Benito: hace canciones para él, no para sorprender a nadie. Aunque pueda estar rodeado de todos los famosos que quiera, le gusta estar con su gente. Ese mundo de mentiras para quien lo quiera. A mí las circunstancias me hicieron ser famoso, pero no soy más que nadie por estar aquí, así que me identifico bastante con él.

¿Y Patricio Martín ya ha asumido el éxito de Don Patricio? Bueno, está orgulloso de muchas cosas que ha conseguido, pero también le echa la bronca. Al final esto es un aprendizaje constante. Tengo unas responsabilidades para las que antes no estaba preparado. Debo saber llevar un equipo conmigo, el sueldo de algunas personas depende de mí y tengo que comprometerme a hacerlo bien. Don Patricio aún está aprendiendo a llevar las cosas como toca.

Mientras parece que todos se han reenganchado a las redes sociales en estos meses, usted solo ha escrito un tuit: "Antes de que el mundo se parase, éramos felices y no lo sabíamos". Tengo que decir que me borré Twitter y que esa cuenta no la llevo yo. El año pasado lo cerré porque me parecía una red social tóxica. No me gusta que la gente esté todo el día hablando y criticando sin tener ni idea. Con Instagram tengo suficiente. El perfil de Twitter lo gestiona un fan. Sube cosas, frases... pero no me molesta. Mientras no se ponga a hablar con gente, que siga con ello.

¿Cómo se lleva con las críticas? No suele entrar en polémicas, pero recibió muchos reproches cuando opinó que Vox y Podemos eran parte del mismo problema. Eso lo dije cuando acababa de salir Contando lunares, en esa entrevista era un novato. La gente no sabía muy bien quién era yo, pero mi música gustó. Me preguntaron sobre toros, flamenco, el machismo... y no lo entendí. Contesté rápido, mal y pronto. No era consciente de que las palabras que digo como artista tienen un impacto. Con el tiempo he pensado en ello y he dicho: 'Joder, pues claro, ¿cómo digo esa gilipollez? Eso no me representa, yo no soy eso'. Aquel día dije muchas subnormalidades. A mí me encantaría aclarar que no soy capitalista, creo que todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Vengo de abajo, sé lo que es currárselo, sé lo que es el trabajo. Me identifico con ser una buena persona y cuidar de los míos.

Dijo que prefería "los grises". Es que no es ni blanco ni negro, pienso que se debe dialogar. A mí Vox no me representa para nada. Igual que tampoco me representa que salgan con la bandera de España y la lideren. Es un símbolo de todos los españoles y lo está usando la ultraderecha. El otro día C. Tangana puso un tuit para que reflexionáramos sobre este tema.

Está siendo un año difícil. ¿Qué ha aprendido en 2020? Que somos muy frágiles. Creíamos que lo teníamos todo controlado, que nada podía salir mal y, de repente, se ha parado el mundo. El ser humano ya no puede vivir dos semanas por delante. Eso se acabó. Ahora vivimos más el presente. Y siento que es lo que deberíamos haber hecho siempre: pensar en el día a día y dejar de anteponer acontecimientos. ¿Estamos aquí? ¿estamos vivos? ¿estamos bien? Sí. Pues vamos hacia adelante.

¿Qué debería ser para toda la vida? La amistad, el amor y la familia. Todo lo demás es secundario.