Los perceptores del ingreso mínimo vital no pagarán tasas universitarias ni medicamentos con receta

Las personas que tengan reconocido el derecho a percibir el ingreso mínimo vital no tendrán que pagar tasas universitarias para el curso 2020/2021 y también se verán exentas de abonar cualquier cantidad por fármacos que les recete su médico. Así lo refleja el decreto publicado este lunes en el BOE por el cual entró en vigor la renta mínima, que puede solicitarse desde el próximo día 15.

Las familias beneficiarias de la renta mínima "a quienes se reconozca dicha condición entre los meses de junio y diciembre de 2020" estarán exentas de las tasas universitarias siempre y cuando no hayan percibido una beca de estudios por no cumplir los requisitos de renta y patrimonio correspondientes a esas ayudas.

El Estado, señala el texto, estará en la obligación de compensar a las universidades por estas exenciones. Y, en cualquier caso, quienes sí perciban esta beca podrán compatibilizarla con el ingreso mínimo vital, y no contará a la hora de calcular su cuantía.

Asimismo, el decreto del ingreso mínimo vital incluye a los ciudadanos que cobren la nueva ayuda entre los colectivos a los que se exime de sufragar un porcentaje del precio de los medicamentos con receta. Se unen a grupos como los parados sin derecho a prestación, los perceptores de pensiones no contributivas o las personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional, a los que ya se entregaban gratuitamente los fármacos bajo prescripción facultativa.

Desaparece la ayuda por menor a cargo

El decreto publicado en el BOE también regula la progresiva desaparición de la ayuda por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%. Apartir de este lunes ya no se puede solicitar esta prestación, que es incompatible con el ingreso mínimo vital. No obstante, las familias que ya la tuvieran concedida continuarán percibiéndola hasta que dejen de cumplir sus requisitos si no tienen derecho al ingreso mínimo vital.

El Estado, no obstante, calculará de oficio si estas familias perceptoras cumplen los requisitos para cobrar la renta mínima. Si así fuera, tendrán un mes para elegir entre una de las dos ayudas.