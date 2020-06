La Generalitat defén la seua gestió amb la Renda d'Inclusió

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives defén la gestió que realitza amb la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), per a la qual destina en l'actualitat un total de 229.217.711,76 euros, un pressupost que ha augmentat un 1.000% des dels 20,5 milions consignats al 2015 amb la Renda Garantida de Ciutadania, encara amb els comptes del PP.

En total, des del 2015 les ajudes per a aquest tipus de prestacions sumen 556,6 milions. Segons han apuntat fonts del departament dirigit per Mónica Oltra, la configuració de l'Ingrés Mínim Vital, tal com s'ha conegut aquest dilluns arran de la publicació en el BOE, "impedirà a curt o mitjà termini que es puguen complementar les dues prestacions, la qual cosa comportarà la convivència de les dues ajudes".

Per aquest motiu sostenen que encara que el Reial decret Llei publicat en el BOE indica que es podran establir els "oportuns convenis" entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, "ja que la nova norma no preveu mecanismes de comunicació entre les dues institucions, dificultarà el traspàs de dades".

A més de la qüestió econòmica, la Conselleria d'Igualtat considera "imprescindible" vincular aquestes prestacions a itineraris d'inclusió sociolaboral com les quals es duen a terme a través de la RVI, ja que el fi últim és que una persona isca de l'exclusió, ja siga de tipus econòmic, social o cultural".

Des d'Igualtat es destaca que amb la RVI, l'evolució de les prestacions "ha sigut tant econòmica com de concepte" ja que, d'una banda, va suposar l'increment de l'import de l'ajuda, l'ampliació i flexibilització dels requisits per a accedir, l'augment de temps de cobertura de la prestació i l'estalvi en la gestió burocràtica i, per una altra, "es va garantir un dret subjectiu a una prestació econòmica que permet cobrir necessitats bàsiques, com és l'accés a una vivenda o el pagament de l'aigua, la llum o el gas en una sola ajuda".

Les persones destinatàries tenen l'accés directe, en el mateix tràmit i sense haver de gestionar res més, a altres tipus d'ajudes, com les beques d'educació infantil, ajudes de llibres de text, despeses de matrícula d'educació, beques de menjador escolar, sanitat universal i prestació farmacèutica i ortoprotètica.

La Renda Valenciana d'Inclusió és de caràcter indefinit "sempre que persistisca la situació que fa necessària la seua percepció i la renovació es farà cada tres anys" i amplia l'edat per a poder sol·licitar-la fins als 16 anys, en aquells supòsits especials com les de persones joves extutelades per la Generalitat o amb persones al seu càrrec.

A més, defenen que l'evolució pressupostària d'aquest tipus d'ajudes és "significativa", especialment amb el "salt econòmic al 2019, gràcies a que és una mesura de crèdit ampliable". És a dir, si s'esgota la previsió anual, "el pressupost es modifica per a donar-li cobertura" mentre que amb el PP quan s'esgotava el pressupost, deixaven de pagar-se les ajudes, encara que estigueren reconegudes.

Així, mentre que al 2015 la consignació inicial va ser de 20,5 milions, l'execució va elevar aquesta quantia als 29 milions gràcies a les ampliacions de crèdit realitzades amb el Consell del Botànic i el mateix ha succeït en els anys següents. L'any 2019, per exemple, "es van realitzar quatre ampliacions de crèdit i es va passar dels 100 milions inicials als 150".

Enguany la dotació inicial de la línia pressupostària destinada a la RVI era de 156,8 milions, però amb les successives ampliacions, actualment la consignació en els comptes ascendeix a 229,2 milions. Des de la Conselleria d'Igualtat es preveu la necessitat que la Generalitat destine encara més diners a la RVI al llarg del 2020 per a seguir ampliant la cobertura de la prestació.