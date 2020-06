Turismo.-La oferta turística de la ciudad se comercializará en la plataforma 'on line' de Red de Ciudades AVE

20M EP

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Turismo de Sevilla, y la Red de Ciudades AVE, ha participado en el Travel Meeting Andalucía 2020, primer 'workshop on line' de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), y ha anunciado en esta cita su proyecto de "volcar" en la nueva plataforma de comercialización 'on line' de dicha Red toda la oferta turística de la ciudad susceptible de contratación por Internet, y tanto para los profesionales -agencias, turoperadores y otros agentes.- como para los turistas en particular.