Cultura.- Cultura lamenta les dimissions en l'IVAM però rebutja els arguments: "No es corresponen a la realitat"

20M EP

La Conselleria d'Educació i Cultura ha assegurat aquest dilluns que lamenta la dimissió en bloc del Consell Assessor de l'Institut València d'Art Modern (IVAM), si bé rebutja els arguments esgrimits, de "decisions polítiques unilaterals" per no prorrogar en el càrrec el director de la institució, José Miguel G. Cortés. "No es corresponen a la realitat", asseguren des d'aquest departament, que defèn que no s'ha executat cap decisió al marge de l'òrgan competent, que és el Consell Rector.