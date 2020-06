Coronavirus.- Hosteleros prevén abrir durante este fase 2 el 50% de los establecimientos

Así lo ha informado el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, que ha precisado, en declaraciones a Europa Press, que esa apertura será escalonada a lo largo de la semana, sobre todo, "se notará más de cara al miércoles y jueves y el fin de semana".

Además, ha agregado que también influirá "mucho" si este próximo lunes Málaga, que al igual que Granada va una semana de retraso en la desescalada en cuanto al resto de Andalucía, pudiera entrar en fase 3 acompasándose con el resto de la región.

Por otro lado, ha dicho que pese a que se avanza en esta nueva normalidad "la incertidumbre está", aludiendo a que Málaga, y toda la Costa del Sol, es muy turística: "Si no hay apertura de provincia, de la parte extrajera... el turista se nota mucho".

De igual modo, ha continuado, aún también está sobre la mesa la incertidumbre en relación con los ERTE y ha hecho referencia a la liquidez, ya que, "a muchos no les está llegando toda la liquidez que necesitaban". "Eso está lastrando a muchos establecimientos, que no van a poder abrir, han cerrado y no abrirán".

Otra de las cuestiones que ha lamentado es que con el tema de los alquileres "no se ha hecho absolutamente nada. La gente ha seguido pagando, y ese lastre lo llevamos; y ahora vamos a seguir pagando los alquileres trabajando un 50 por ciento".

"No podemos decir que sea una situación buena, la gente está abriendo porque necesitan reactivarse, pero aún así seguimos diciendo que no vamos a dar ningún tipo de beneficios, vamos a pérdidas", ha lamentado, incidiendo en que la apertura será porque "creamos que perderemos menos abiertos que cerrados".

Así, ha agregado que se va abriendo "por necesidad de ir reactivando, de ver cómo llega julio pero la situación sigue siendo complicada", ha concluido.