CSIF exigeix a Educació que reforce amb més docents i grups la formació en les escoles oficials d'idiomes

Sobre aquest tema, ha assenyalat que és "prioritària" eixa actuació per a "disminuir ràtios, garantir les mesures de seguretat i, alhora, oferir una formació en idiomes de qualitat i pública a la ciutadania".

De la mateixa manera, ha reclamat a Educació que retire la proposta inicial que ha realitzat, que contempla una reducció de grups en les escoles oficials, i la substituïsca per una altra que elimine qualsevol retallada i, per contra, aplique una ampliació de l'oferta. El sindicat recorda, a més, les dificultats de matriculació per l'escassetat de grups en alguns centres.

En aquesta línia, ha exigit que no es retallen llocs de docents en les EOI perquè "hui més que mai, la crisi no es combat amb retallades". "Els idiomes són un factor determinant per a trobar treball, fonamental amb la crisi social i econòmica que pot anar aparellada a la pandèmia per Covid-19", ha assenyalat.

El sindicat ha insistit, de la mateixa manera, en una oferta adequada de grups semipresencials i a distància per a abordar la denominada nova normalitat i la formació en línia, "sempre sumant a l'activitat presencial". Així, ha recordat que ja ha vingut reivindicant en els últims anys un impuls de la formació en idiomes, doncs "la limitada oferta contrasta, per exemple, amb l'exigència, per part de la pròpia Conselleria, d'un nivell elevat als seus professionals".

En aquesta línia, ha lamentat que "l'escassetat de grups" en nombroses EOI "limita l'aprenentatge i eixe nivell que, després, l'Administració reclama".

Per tot açò, ha incidit que Conselleria ha d'"augmentar l'oferta, contractar més professorat i garantir que, durant el pròxim curs, les classes s'impartisquen amb les mesures adequades de seguretat i amb unes ràtios rebaixades d'alumnat per aula que permeten complir les mesures de distanciament".