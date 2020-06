Coronavirus.- Sindicats i patronal demanen que la crisi servisca per a corregir les debilitats de l'economia valenciana

Són algunes de les receptes que han oferit aquest dilluns en la comissió de Les Corts per a la reconstrucció Arturo León (CCOO), Ismael Sáez (UGT) i Salvador Navarro (CEV), els tres primers experts que compareixen fins al juliol per a asseure la bases del pacte valencià post-Covid.

Els tres demanen anteposar la seguretat dels treballadors i criden a la unitat malgrat les seues diferències. CCOO vol un gran acord i apel·la a la "solidaritat" del Govern i la UE en el curt termini, així com a una reforma laboral que permeta guanyar competitivitat.

Davant la "bambolla de pactes" a Espanya, UGT demana que aquest servisca per a transmetre una imatge d'unitat de la societat valenciana i que el Govern no "ignore el diàleg social". "Som conscients que si busquem un acord sincer i lleial, no podrem aconseguir tot", ha subratllat Sáez en relació a la derogació de la reforma laboral del 2012.

La patronal parla de recuperació perquè "gens s'ha derruït" i insta a passar als fets i a millorar la posició de la Comunitat "posant punt i final al tracte discriminatori" en el finançament. També en el fons no reemborsable del Govern central de 16.000 milions per a les comunitats, amb l'objectiu que el pes poblacional "influïsca en el repartiment". "Negociar significa cedir", ha recordat Navarro.