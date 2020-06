Ayuntamiento de Valladolid subvencionará hasta el 35% del IBI a negocios que han tenido que estar cerrados

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde, Óscar Puente, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los portavoces de los cuatro grupos municipales que forman parte de esta mesa de negociación, que ya ha acordado líneas de ayuda y apoyo a distintos sectores valoradas en algo más de 13 millones de euros.

Puente ha repasado las medidas que ya se han acordado en el grupo de trabajo en estas últimas semanas y ha avanzado dos de las últimas que, por el momento, no se habían dado a conocer. En total, ha explicado, las medidas ya consensuadas supondrán un gasto de 13,01 millones de euros, de los cuales 5,77 millones son con cargo al presupuesto municipal del presente ejercicio y los 7,24 restantes proceden del fondo habilitado con los remanentes de los últimos años.

Entre las novedades, ha señalado Puente, es una nueva convocatoria urgente de tres líneas de subvenciones directas, presupuestadas en 3,5 millones de euros, dirigidas a pymes y autónomos.

La primera de las líneas va dirigida a subvencionar el coste del mantenimiento de las instalaciones en negocios que han tenido que estar cerrados durante el periodo de confinamiento, con una cantidad máxima equivalente de hasta un 35 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles de este año, con lo que se trata de una subvención "indirecta" de este tributo.

Puente ha recordado que con respecto al pago del IBI, cuyo plazo habitual habría concluido esta semana, ya se adoptó la medida de permitir el aplazamiento por dos meses -hasta el 5 de agosto- a las personas que lo solicitaran y se ha dado también la opción de fraccionar el pago de los tributos durante los últimos seis meses del año.

El regidor ha añadido que esta nueva línea se ha puesto en marcha "de acuerdo con la Asociación de Hoteles" de la ciudad, y ha recordado que se podrán acoger todo tipo de negocios, como también podrían ser las guarderías privadas. Puente ha avanzado, en el caso de los hoteles, que todos los de la ciudad han confirmado que estarán abiertos y disponibles para recibir turistas el próximo 1 de julio.

Las otras dos líneas de estas subvenciones van dirigidas a adaptar espacios para el cumplimiento de la nueva normativa y a apoyar la digitalización y modernización del negocio. De los 3,5 millones de estas ayudas, 400.000 euros proceden del presupuesto municipal de 2020 y 3,1 millones, del denominado fondo COVID-19.

El alcalde ha recordado que los autónomos y pymes ya han sido objeto de ayudas para el mantenimiento del empleo por un total de 4,5 millones de euros, que se pueden ampliar a 5 millones si no se pueden cubrir todas las solicitudes con el presupuesto inicial. Puente ha asegurado que Valladolid ha aportado a este sector más cantidades que ayuntamientos de ciudades más pobladas, como Valencia.

SOLICITUDES DE AYUDA DE EMERGENCIA SE MULTIPLICAN POR CUATRO

Además, es novedad, dentro de las medidas sociales, el incremento en 800.000 euros del presupuesto para ayudas de emergencia, un apartado que, como ha explicado el alcalde, ha visto como las solicitudes se han multiplicado por cuatro en los últimos meses de estado de alarma.

Dentro de este mismo fondo, 500.000 euros se destinarán a tarjetas prepago para la adquisición de alimentos frescos en el comercio local para familias en situación de necesidad, con cargo al presupuesto de 2020. Esta medida, como ha destacado la portavoz de VTLP, María Sánchez, no solo beneficiará a las personas más necesitadas de la ciudad, sino también a la economía local, pues los productos se deberán adquirir en el comercio de proximidad.

En cualquier caso, Sánchez ha defendido que el Ayuntamiento tiene que ejercer como "altavoz" de colectivos como el de las personas en riesgo de exclusión porque parece que como, al contrario de otros colectivos, no están representadas por asociaciones, "no reclaman nada".

El alcalde de la ciudad ha recordado que el acuerdo al que llegaron los cuatro grupos políticos, todos los de la corporación a excepción de Vox, ha sido "inédito" e implica llegar a consensos así como cambiar la toma de decisiones en una situación "excepcional como está". De hecho, ha citado declaraciones previas de los portavoces de la oposición para destacar que es el "momento de tender puentes y abandonar orillas".

El alcalde ha recordado otras medidas ya acordadas, como la exención de la tasa de terrazas de 2020 y la flexibilización de las normas, las ayudas al alquiler, un incremento del 67 por ciento de ayudas para material escolar, el incremento de las becas de comedor o la adquisición de material de protección individual para personal municipal, un fondo que ha recordado que aun no se ha agotado.

Por todo ello, el regidor vallisoletano ha querido agradecer la "excelente disposición" de los cuatro grupos municipales que forman parte del Grupo de Trabajo, al haber participado en la toma de acuerdos tan importantes, con "renuncias" tanto por parte de la oposición como del Gobierno, como ha recordado el portavoz socialista, Pedro Herrero.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, ha destacado que la gran mayoría de las medidas se enfocan a beneficiar a las familias más vulnerables y a ayudar a las empresas a mantener el empleo.

Además, ha reflexionado que mientras observa que hay "muchos territorios y determinados gobernantes con prisa para pasar corriendo a la fase 2 o a la 3", en el Ayuntamiento de Valladolid considera que lo que buscan es que la "fase 4, la del paro, el hambre y la miseria", pase "lo antes posible" y afecte a menos población.

En palabras del portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, todo este trabajo en el Grupo es un ejemplo del compromiso de estos partidos por una "política útil", para tratar de llevar "soluciones reales a problemas reales".

A partir de ahora considera que también habrá que trabajar en sectores que "aunque parezcan menos esenciales" también han estado afectados por la pandemia, como la cultura o el deporte, y también ha recordado que se deberá llevar a cabo un seguimiento de las medidas adoptadas, porque la "solidaridad" que se adopta exige, en su opinión, "saber para dónde va a ese dinero".

"NADIE" HA PENSADO EN SACAR BENEFICIOS ELECTORALES.

El alcalde de Valladolid se ha pronunciado sobre una hipotética incorporación en este grupo del concejal de Vox, pero ha recordado que "no se le ha excluido" sino que no entró en el mismo porque "no aceptó las reglas" que acordaron los grupos.

Por ello, ha defendido que "nadie" de los 26 componentes actuales de esta mesa, "se ha parado a pensar desde un punto de vista poli tico, de los beneficios que saca cada uno de esto" y de hecho cree que si lo hicieran no estarían a la altura de esta ciudad.

Sin embargo, considera que el concejal de Vox si que piensa "en otras cosas" al no integrarse en el Grupo de Trabajo. "Solo me cabe esa explicación", ha apostillado Puente, que ha recalcado que "cuando llegue el momento de rendir cuentas, la ciudadanía podrá valorar quién se ha preocupado por las necesidades de los ciudadanos y quién ha estado mirando cómo rascar votos".