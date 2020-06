CCOO PV i UGT-PV defenen l'ingrés mínim per a no deixar ningú a l'"estacada" i la CEV alerta del risc de frau

Així ho han exposat Arturo León (CCOO), Ismael Sáez (UGT) i Salvador Navarro (CEV) en la comissió de Les Corts per a la reconstrucció del coronavirus, després de la petició de la Generalitat de cogestionar-ho amb la renda valenciana d'inclusió per a evitar duplicitats.

CCOO creu que és una mesura que es torna més necessària en un context de pandèmia, amb l'objectiu que "la gent no es quede en l'estacada i com a país es done resposta a les necessitats vitals".

UGT reconeix que "pot ser objecte de discussió i fins i tot de millora", però recorda que va ser una iniciativa que van promoure tots dos sindicats fa quatre anys. Sí exigeix que tinga una visió estructural i no conjuntural perquè podria "tensionar" el mercat de treball: "La gent té intenció de treballar amb dignitat, no crec que a ningú li agrade viure subvencionat".

La patronal, per la seua banda, coincideix que "és moment d'ajudar a tots els més desfavorits, no només als autònoms". Però demana "anar amb compte" i que siga conjuntural, lligat a l'ocupació perquè "es podria generar una borsa de frau important".

FORD ALMUSSAFES

D'altra banda, sobre la situació de la planta valenciana de Ford després del tancament de Nissan a Barcelona i la formalització de l'ERO, UGT com a sindicat majoritari vol que es trasllade producció d'Alemanya i es fabriquen motors elèctrics.

"Ford Almussafes és clarament superior a qualsevol fàbrica de vehicles alemanya", ha recalcat el seu dirigent sindical, a més d'advocar per una renovació del parc automobilístic i per "no criminalitzar" el dièsel en els plans 'verds'.