Cultura.- Cortés lamenta la dimissió del Consell Assessor i critica les "actituds impositives" en el projecte de l'IVAM

Així ho ha indicat Cortés en un comunicat després de conéixer-se la decisió del Comité Assessor de presentar la seua dimissió en bloc per les "decisions polítiques unilaterals", en referència al fet que la Conselleria de Cultura no prorrogarà en el càrrec al director, el lloc del qual eixirà a concurs per a resoldre's el pròxim mes de setembre, quan acaba el contracte, i després de descartar-se prorrogar-ho per dos anys més.

"Lamente profundament la dimissió dels reconeguts professionals que conformen el Comité Assessor de l'IVAM i que tant han ajudat a la seua consolidació com un museu de referència nacional i internacional. Sempre he cregut que cal sumar el màxim d'esforços per a portar endavant el programa del nostre gran museu nacional, sense restar ni deixar ningú arrere. Més, si cap, en un moment de greu crisi i incertesa com l'actual", indica Cortés en el comunicat.

El director de l'IVAM posa l'accent que defendre el Codi de Bones Pràctiques -"que la Conselleria de Cultura ha firmat", recalca- significa "possibilitar l'intercanvi d'opinions amb totes les persones implicades; comptar amb els professionals del món de l'art; fer partícip al Comité Assessor i al Consell Rector de l'IVAM de les decisions a prendre; valorar exclusivament les raons professionals i no deixar-se portar per qüestions polítiques o personals".

En aquest sentit, assenyala que, quan en comptes d'açò, "es prenen decisions unilaterals, es creen problemes en institucions que no els tenien i que funcionen satisfactòriament" i s'ha mostrat "convençut" que l'Institut "s'haguera estalviat tot aquest dolorós procés si s'haguera evitat caure en actituds impositives i s'haguera comptat amb tots els sectors, ja que el projecte de l'IVAM no és un projecte particular".

Així, ha ressaltat que en la tasca de reconstrucció de l'IVAM "no sobra ningú i molt menys, professionals tan qualificats com els integrants del Comité Assessor", als qui agraeix públicament "la seua coherència ètica en no voler ser partícips de comportaments impositius i mostrar-los el meu més sincer agraïment per tots els seus desinteressats esforços i desvetllaments per l'IVAM".