El Festival de San Sebastián abre el plazo para inscribirse en la evolución de Glocal in Progress, WIP Europa

En un comunicado, desde el Zinemaldia han recordado que, después de tres ediciones, Glocal in Progress se transforma en WIP Europa, que "no sólo se centrará en películas rodadas en lenguas no hegemónicas, sino que se abrirá a todas las películas de producción mayoritaria europea".

"El reglamento establece, eso sí, que se valorará que sean las primeras o segundas obras de sus cineastas o que estén rodadas en lenguas no hegemónicas", han apuntado las mismas fuentes.

El Comité de selección del Festival de San Sebastián escogerá hasta un máximo de seis producciones europeas que se presentarán ante distribuidores, agentes de ventas y productores participantes en el Festival "con el propósito de favorecer su difusión internacional".

El WIP Europa se celebrará los días 21, 22 y 23 de septiembre, en las mismas fechas que WIP Latam y el IX Foro de Coproducción Europa-América Latina. Con la reorientación de WIP Europa, el Festival de San Sebastián ha destacado que "refuerza su apuesta por la creación y por la industria, conformando junto con WIP Latam y el Foro de Coproducción Europa-América Latina una plataforma de referencia para el encuentro de ambas cinematografías".

El Premio de la Industria WIP Europa está concedido por las empresas Ad Hoc Studios, BTeam Pictures, Deluxe Spain, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Video, Nephilim Producciones y No Problem Sonido. El galardón consiste en la postproducción de una película hasta un DCP (Digital Cinema Package) subtitulado en inglés y español y su distribución en España.

PREMIO

El Premio WIP Europa consiste en 10.000 euros para el productor mayoritario de la misma película ganadora del Premio de la Industria WIP Europa.

La iniciativa WIP Europa es posible gracias al apoyo del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, y de Europa Creativa MEDIA y la colaboración del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ad Hoc Studios, BTeam Pictures, Deluxe Spain, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Vídeo, Nephilim Producciones y No Problem Sonido.