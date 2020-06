Coronavirus.- Llicenciats en Educació Física lamenten no poder fer classes grupals en centres esportius i sí en hotels

Així, el Col·legi de Llicenciats d'Educació Física de la Comunitat Valenciana (Colef CV) ha mostrat la seua "disconformitat" amb "el tracte que està rebent el sector esportiu" durant la Fase II, que en aquesta autonomia s'inicia aquest dilluns. Referent a açò, ha assenyalat que "en centres esportius i gimnasos encara no es poden rebre classes grupals mentre que en els hotels sí està permès".

L'entitat ha indicat que "en els articles 23.2 i 23.3 de l'ordre SND/414/2020, de 16 de maig, que regula la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional en els territoris de Fase II, es permet que hotels i establiments turístics puguen utilitzar espais tancats on se'n vagen a celebrar esdeveniments, activitats d'animació o gimnasos", així com activitats "d'animació o classes grupals amb aforament màxim de vint persones" respectant "la distància de seguretat".

Després d'açò, aquest col·legi oficial ha criticat que "s'atorgue un tractament jurídic diferent a la mateixa activitat pel simple fet de realitzar-se en instal·lacions turístiques". "Les mateixes classes grupals que resultarien beneficioses per a la ciutadania, estan prohibides en centres esportius municipals i privats llevat que siguen instal·lacions hoteleres i establiments turístics", ha criticat.

El president del Colef CV, José Luis Herreros, ha expressat "el malestar del sector davant aquestes mesures contradictòries decretades pel Govern d'Espanya". "No trobem justificació alguna, ni per raons sanitàries, tècniques o jurídiques, que la mateixa activitat tinga un tractament diferenciat per fer-se en un hotel", ha declarat.