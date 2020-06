Cortés lamenta la dimisión del Consejo Asesor y critica las "actitudes impositivas" en el proyecto del IVAM

20M EP

El director del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), José Miguel G. Cortés, ha lamentado la dimisión en bloque del Consejo Asesor de la institución, conocida este lunes, y ha criticado las "actitudes impositivas" y las "decisiones unilaterales" que "crean problemas en instituciones que no los tenían y que funcionan satisfactoriamente". "El proyecto del IVAM no es un proyecto particular", subraya.