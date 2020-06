Pontón (BNG) cree "insuficientes" las medidas para conciliación y pide gestión gallega del ingreso vital

20M EP

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha manifestado su "sorpresa" por que no vayan a abrir las escuelas infantiles y, al tiempo, se plantee la posibilidad de abrir campamentos de verano, y ha manifestado, no sólo como líder de la formación sino como madre, que hay una "mayoría de gallegos que no son capaces de entender por qué se toman estas decisiones arbitrarias".