Consultorio de Psicología: "Mis padres no me dejan dormir con mi novio, dicen que si ellos esperaron a casarse, yo igual"

Siempre atontado y mareado

PREGUNTA Tengo 40 años. Casado y sin hijos. Mi consulta es que me siento siempre atontado y mareado, ese es mi estado general, y esto me ocasiona despistes, accidentes en algunos casos, no me entero de lo que me dicen...

Solo tengo a mi mujer y mis padres en el mundo. Se me pasa la vida y no consigo nada. Me estoy medicando de ansiedad por el trabajo, que es un ambiente competitivo, abusivo y tóxico. No sé qué hacer con mi vida y no me motivo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que cuentas está claro que necesitas ayuda profesional. En casos como el tuyo los psicólogos lo que hacemos es evaluar cómo te sientes en cada situación, cómo reaccionas, qué piensas en esos momentos, cómo influyen esos hechos en tu bienestar o tensión emocional…

Los despistes, accidentes, hay que analizarlos. Es posible que sea una reacción fisiológica ante la insatisfacción o la tensión interna que tienes, especialmente por lo que comentas de tu ambiente de trabajo; lo que está claro es que la situación te está superando, de ahí tu estado emocional.

No lo dudes, ya verás cómo rápidamente notas la mejoría. Podrán servirte de ayuda libros como 'Trabajar sin sufrir', ahí detallo situaciones con las que te sentirás muy identificado, y podrás ver cómo las puedes superar.

Ansiedad ante la normalidad

PREGUNTA Durante la cuarentena me he dado cuenta que no echo de menos a nadie (familia ni amigos). Estoy a gusto y tranquila en casa. El pensar que vamos a empezar a tener 'normalidad' me crea ansiedad y estar nerviosa.

Después me he dado cuenta de que mi trabajo no me llena y que no estoy segura de querer esto para un futuro. ¿Es normal todo esto?

RESPUESTA DE LA EXPERTA SÍ, es muy habitual. Primero has hecho un esfuerzo para adaptarte a la cuarentena y, una vez realizado, te sientes cómoda y tranquila. A partir de ahí, es como si tu organismos dijera ¿ahora otra adaptación nueva?, y sientes ciertas dosis de ansiedad y contrariedad.

Por otra parte, esta situación tan peculiar que estamos viviendo hace que nos replanteemos toda nuestra vida: familia, amigos, trabajo… Y es frecuente que en ese análisis casi nada salga bien parado.

En definitiva, no le des vueltas al tema; no te plantees ahora nada del trabajo ni de cómo son las relaciones familiares o con tus amigos; no lo hagas porque no serías objetiva y encontrarías motivos de insatisfacción. Cuando todo pase, con distancia, podrás analizar qué sientes de verdad en esos momentos.

Chapados a la antigua

PREGUNTA Mi madre no me deja dormir en casa de mi novio. Tengo casi 20 años y en mi casa no nos llevamos demasiado bien, siempre discutimos y hay problemas. Mis padres son muy estrictos y chapados a la antigua.

Tengo pareja desde hace 3 años y hemos podido dormir juntos máximo unas diez veces en total desde que empezamos a salir. No supone un gran problema para nosotros como pareja, pero me gustaría poder pasar los dias que nos diera la gana juntos para dormir en su casa.

Mis padres dicen que si ellos no lo han hecho nunca hasta que se casaron, yo debería hacer lo mismo y aguantarme. He mentido varias veces con ir a casa de amigas para poder dormir con mi pareja, pero siento que algún dia no colará la mentira y me pillarán, entonces será peor.

Tampoco creo que sea buena idea hacer lo que me dé la gana porque ellos siguen la ley de "si vives en mi casa haces lo que yo diga" y además tengo bastante miedo de las consecuencias. He intentado hablar con ellos muchísimas veces pero es como hablar con la pared y me ignoran. Estoy desesperada y no sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En efecto, es una situación de difícil solución. Por lo que cuentas tus padres tienen su escala de valores muy definida y ahí no entran las relaciones íntimas con tu pareja. En ese sentido, sí que habrán pensado más de una vez qué hacer si tú te saltas esa prohibición, y es posible que su respuesta fuera que te marchases de casa.

Entiendo que una cosa es que quieras estar junto con tu novio y otra vivir de forma permanente con él (me imagino que no sería fácil o tan siquiera posible), pero este es un tema que tenéis que tener muy claro los dos.

En definitiva, tú puedes pedirles que respeten tus opciones pero ellos te pueden responder que si quieres esa libertad que asumas las consecuencias.

En estos casos, si alguno de tus padres (tu padre o tu madre) es menos intransigente, intenta hablar con él/ella para decirle que su postura es muy rígida y que podríais acudir a un psicólogo para que intentase realizar una mediación y llegar a un Acuerdo Familiar, pero esta opción sólo será posible si uno de los dos es más flexible y no tiene miedo a la reacción del otro.

Otra opción es analizar tu caso en profundidad y entrenarte para que actúes con mucha asertividad e inteligencia emocional y poder conseguir así tus objetivos, pero no sé si tienes la opción de ir tú a un psicólogo para pedir ayuda. En cualquier caso, te podrá servir de ayuda leer libros como 'Emociones que hieren', ahí detallo cómo actuar con asertividad en casos muy difíciles de comunicación.

Por último, lo que es crucial es que tú y no novio estéis unidos en este tema y no sientas una presión añadida.