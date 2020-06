El PPCV critica el "menyspreu absolut" del Govern central a la Comunitat amb l'Ingrés Mínim Vital

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha criticat aquest dilluns el "menyspreu absolut a la Comunitat Valenciana" per part del Govern central en assegurar el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivà, que no la veu "capacitada" per a cogestionar l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i ha lamentat també que no haja vist el president Ximo Puig fer "força" i plantar-se en aquest i altres temes davant de Moncloa: "La llegendària fúria del PSPV se li va acabar en una nit".

Així ho ha assegurat Bonig en una roda de premsa telemàtica en la qual ha recordat que les competències en benestar social estan transferides a les comunitats i són aquestes les que tenen una estructura administrativa per a desenvolupar-les, evitant també duplicitats.

El problema vé amb la "discriminació" que al seu entendre està realitzant el Govern central permetent a algunes comunitats gestionar aquesta renda, ja que al PSOE i al president, Pedro Sánchez, "únicament els interessa mantindre's en la Moncloa i faran tot el possible".

"Ens pareix mal i demanem la cogestió de totes les comunitats", ha incidit la presidenta 'popular', que creu que la Generalitat ha de demanar-la i està capacitada per a assumir eixa cogestió, més enllà dels "problemes en la gestió" de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclucivas, Mónica Oltra, que té "una llista d'espera de 9, 14 o fins i tot 16 mesos per a cobrar la Renda Valenciana d'Inclusió".

Bonig entén que els presidents autonòmics alcen la veu davant la "discriminació" que suposa permetre solament a certes comunitats gestionar l'IMV però, segons li diuen, "Puig alça la veu en els mitjans valencians i quan està en la reunió 'sí, allò que diga vosté senyor Sánchez', em diuen".

Preguntada sobre si aquesta última afirmació suposa que Puig assenteix davant Sánchez en les reunions i després ofereix una versió més reivindicativa davant l'opinió pública, ha assenyalat que en el tema del finançament, per exemple, ha sigut "absolutament clar" i això que és un tema "suficientment important com perquè Puig es plante", com també ho és la cogestió d'aquesta renda mínima.