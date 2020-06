Cs anuncia que se abstendrá en la votación del decreto ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica

Según ha informado Pérez-Ribas este lunes en rueda de prensa, "las razones por las cuales nos abstendremos son que este decreto incluye medidas para el sector del turismo y la construcción, que consideramos deberían haber salido de mesas de trabajo, en las que participasen expertos, agentes sociales y representantes de los grupos políticos; así como porque creemos que no apuesta por la transparencia, no deroga la ecotasa e incorpora medidas que no deberían estar".

((Habrá ampliación))