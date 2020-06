El anteproyecto de ley de Servicios Sociales llega a la Asamblea incluyendo la creación de una Historia Social Única

El proyecto de ley introduce la creación de una Historia Social Única, similar, ha explicado Franco, a la tarjeta sanitaria, de manera que a través de dicha Historia Social Única se contemplaría información relevante de los servicios que se prestan a los usuarios.

"Esto permitiría al trabajador acceder a toda la información sobre la persona y permitiría que la atención que reciban los ciudadanos no sea desigual según los datos de los que se dispone en cada municipio", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno regional, que también ha puntualizado que se establecerá la figura del trabajador de referencia para ofrecer una atención más individualizada a los usuarios.

Además de eso, el texto recoge que determinadas prestaciones sociales sean reconocidas como derecho esencial del ciudadano, "por lo que pueden ser reclamadas ante los tribunales y por la vía contencioso-administrativa".

Franco ha señalado que el texto "da respuesta" a la demanda de los municipios de la Región que reclamaban "unificar las prestaciones sociales para que todos los ciudadanos fueran tratados de manera igualitaria".

Por otro lado, el documento no recoge la medida aprobada por el Gobierno nacional del Ingreso Mínimo Vital, ya que "no existía antes". Franco ha señalado que en la Región de Murcia no se posee ningún documento por parte del Gobierno de la nación donde se recojan los detalles de esta nueva ayuda, "es una ayuda importante".

La visita de la vicepresidenta al presidente del Parlamento autonómico ha sido la primera que se produce tras la reanudación normal de la actividad en la Cámara.