España afronta una crisis más corta pero más profunda que la de 2008, aunque "no veremos recortes drásticos"

La crisis del coronavirus tiene varias patas. La primera, la sanitaria, parece que se va estabilizando. Pero queda otra igual de dura: la económica. España tendrá que afrontar una recesión que aunque será más acotada en el tiempo, tendrá efectos peores que la de 2008. Así lo dicen todos los indicadores que se han conocido hasta ahora. Ante ese escenario, se espera una reacción importante a nivel nacional como en la Unión Europea, que ya dio un paso adelante con la propuesta de un fondo de recuperación con mayoría de transferencias.

Las fuentes consultadas por 20minutos explican que "el golpe fue duro", pero ahora "duele menos". Eso sí, habrá que hacer ajustes porque "los fondos de la UE tienen condiciones, no son un regalo". Cuentan, de esta forma, con que "no veremos recortes drásticos", pero la política económica "no puede ser" la que el Gobierno tenía planteada.

"Hemos aprendido a reaccionar más rápido respecto a 2009", expresa el catedrático del IE Business School y portavoz del Colegio de Economistas de Madrid, Rafael Pampillón, que pide "reactivar los sectores más afectados". Al principio de la crisis, "no se reaccionó rápido", aunque luego se dieron pasos adelante. "Ahora es muy necesaria la colaboración público-privada" porque "tendremos que combinar innovación, emprendimiento y financiación" y no se puede "crecer de forma desigual", concluyó.

El FMI fue de los primeros organismos en lanzar avisos importantes. A mediados de abril ya anunció que la deuda pública se va a disparar, y llegará al 113,4% en 2020 y el 114,6% del PIB en 2021. Este dato es el peor desde el año 1902. Por otro lado, el déficit crecerá del 2,6% del PIB en 2019 al 9,5% en 2020. Es el mayor desde el año 2012 y el de España es peor dato de toda Europa.

El Banco de España no es mucho más optimista. Entre abril y mayo revisaron sus previsiones y su presidente, Pablo Hernández de Cos, comentó que en el mejor de los escenarios la economía caería este año el 9,5%, frente a la horquilla de entre el 6,6 % y el 8,7 % que estimó en abril. Eso sí, un escenario muy negativo situaría a España en una situación especialmente delicada. La caída podría ser incluso de un 12,4%. Por poner el contexto, la bajada del PIB en 2009 fue de un 3,7%.

Estos escenarios incorporarían una serie de medidas fiscal, monetarias y prudenciales, de forma que las caídas de la actividad serían significativamente más elevadas en ausencia de ellas. Por otra parte, ha puntualizado que estos escenarios macroeconómicos también permiten estimar que el coste presupuestario de la crisis será "muy alto". El Banco de España asume, en cambio, que en el corto plazo se podrá aumentar el gasto, pero serán necesarios "ajustes" de cara al futuro.

Hay que tener en cuenta también los datos del paro. En base a las cifras de abril, el desempleo subió casi un 7,9% y España alcanzó los 3,8 millones de desempleados en plena crisis del covid-19. La subida del mes de abril fue de casi 300.000 nuevos parados, lo que supuso la segunda mayor crecida de toda la serie histórica (282.891 en total), y la mayor en un mes de abril. En ese punto se alcanzó un récord histórico de 5,2 millones de españoles cobrando prestación de paro.

En dos meses de pandemia se destruyeron casi un millón de empleos. La Seguridad Social cerró el mes de abril con un descenso de 49.074 afiliados, hasta situarse el número total de ocupados en 18,3 millones, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En mayo el golpe se amortiguó: entre salidas de los ERTE y nuevos afiliados unas 600.000 personas se reincorporaron al mercado laboral, pero las fuentes consultadas apuntan que la recuperación "será corta" en el tiempo, pero exigirá "medidas".

Protección a los sectores fundamentales

Tampoco se puede obviar la importancia del turismo, uno de los motores principales de la economía española. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, espera que España vaya abriendo sus fronteras porque países como Grecia, Italia y Portugal "se están quedando con los turistas". El objetivo es claro: "Hay que proteger al sector turístico porque es importantísimo en nuestro país, especialmente en las islas".

Garamendi indicó que el turismo factura en España 12.000 millones de euros en junio, 16.000 millones en julio, 18.000 millones en agosto y 13.000 millones en septiembre. "Son datos muy importantes. Cuanto antes lo hagamos, mejor", ha dicho Garamendi, que no quiere que se arruine el mes de julio, por lo que considera que el acuerdo específico sobre los ERTE en este y otros sectores muy afectados por la crisis debería firmarse cuanto antes.