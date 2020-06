Un comité asesor de Sanidad avisa del incremento de bacteriemias en pacientes Covid-19 ingresados en UCIs

La pandemia del nuevo coronavirus ha tenido un "importante impacto" en la asistencia sanitaria en España en todos los niveles de atención (centros de Asistencia Primaria, sociosanitarios y hospitalarios). Además, la rápida diseminación del virus y la gravedad con la que se ha presentado en algunos pacientes ha incrementado de "forma exponencial" las necesidades de camas en los servicios de Medicina Intensiva para lo que se han empleado los recursos humanos y técnicos disponibles en cada hospital.

En este sentido, el comité ha asegurado que la respuesta ha sido "admirable" y la entrega y colaboración de todos los estamentos ha sido "total", si bien ha señalado que, en este nuevo escenario, las recomendaciones para prevenir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), seguidas desde hace años en la mayoría de UCI, se ha visto dificultada por factores humanos (desconocimiento de las recomendaciones por los profesionales incorporados a la atención de pacientes críticos), técnicos (ausencia de materiales y/o dispositivos adecuados) y organizativos (carga asistencial y medidas de protección de los trabajadores).

Por todo ello, una vez recuperada la normalidad y "ante la posible existencia de un segundo brote" a finales del presente año, el Consejo Asesor de los Proyectos de Seguridad en Pacientes Críticos ha propuesto recuperar de forma "inmediata" en las UCI las normas recomendadas en los proyectos 'Bacteriemia Zero' (BZ), 'Neumonía Zero' (NZ), 'Resistencia Zero' (RZ) e 'ITU-Zero'.

"Los líderes de los proyectos en cada UCI deberán auditar su cumplimiento", han dicho los expertos, quienes han destacado la importancia de formar al personal sanitario que se ha incorporado a la asistencia de pacientes críticos durante la pandemia en las recomendaciones de los proyectos 'zero'. Un cumplimiento que, tal y como ha señalado el comité, recae en la Dirección Médica de los hospitales.

Al mismo tiempo, ha aconsejado adaptar las recomendaciones de los proyectos 'zero' a las excepcionales condiciones asistenciales de los periodos epidémicos, y elaborar protocolos de cuidados de los dispositivos durante los traslados o decúbito prono. En este sentido, ha destacado la importancia de que los equipos que coordinan dichos proyectos presenten una propuesta "lo antes posible".

Finalmente, el comité ha abogado por realizar un estudio retrospectivo para cuantificar las IRAS identificadas en los pacientes Covid-19 ingresados en las UCIs durante la actual pandemia, para lo que recomienda utilizar de forma retrospectiva el registro ENVIN simplificado.

"El cumplimiento de las recomendaciones para evitar IRAS, así como la diseminación de BMR, forma parte del tratamiento integral que deben recibir los pacientes durante su estancia en las UCI. Es responsabilidad del personal sanitario que trabaja en las UCI su aplicación a pesar de las elevadas cargas de trabajo y el desgaste emocional que implica el riesgo de contagio durante los periodos de epidemia. La preparación para afrontar este reto depende de las autoridades sanitarias y de los gestores de los hospitales", ha zanjado.