Cs dice que la Comisión de Estudio era una "línea roja" y valora que permitirá tener un informe de la gestión "este año"

Ruiz, que ha ofrecido una rueda de prensa este lunes, ha hecho hincapié en que no se podía avanzar en el pacto "si no se hacía una evaluación de la gestión y los efectos" del coronavirus, aclarando que se llevará a cabo una Comisión de Estudio ya que la ley regional "no permite" una Comisión de Investigación.

"Los efectos tendrán que evaluarse cuando pase la pandemia, los conoceremos dentro de dos o tres años, lo que sí queremos saber en Ciudadanos es cómo se ha gestionado la crisis, si se han comprado materiales, si había o no mascarillas y respiradores y si se ha actuado con antelación", ha incidido.

En este punto, ha señalado que hay "una serie de dirigentes" de la sanidad castellanomanchega "que tienen que venir y explicarnos qué es lo que ha pasado y lo que no tenía que haber pasado" en esta crisis.

Por ello, ha insistido en que en esta Comisión, su partido no puede admitir "cortapisas y ataduras" a la hora de citar a comparecientes, y ha abogado por llamar "a todos los expertos y políticos que se tengan que llamar".

Finalmente, ha querido hacer un "nuevo llamamiento" al PP castellanomanchego para que se una a estas medidas acordadas entre Cs, PSOE y Ejecutivo autonómico porque en su partido les parece "más importante cerrar estos acuerdos" que "estar dándose caña en Twitter con fotos de terroristas".