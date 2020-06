Gran bronca entre Terelu y Rafa Mora que acaba con este último obligado a pedir disculpas

El realitySupervivientes celebraba anoche una gala especial en la que colaboradores de otros programas de Telecinco acudían al plató a comentar los mejores o más polémicos vídeos de la edición.

Entre esos colaboradores estaban Rafa Mora y Terelu Campos, que acabaron enzarzados en una gran discusión a cuenta de la queja de Rafa Mora sobre la actitud de Terelu.

"He hablado con dirección y me han dejado contarlo, pero suavizado...", comenzaba diciendo Rafa Mora. "Terelu Campos a día de hoy sigue pensando que está muy por encima del resto de sus compañeros", la acusaba el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

"Nos han citado a una hora, hemos llegado todos los compañeros a la reunión...", decía Mora, cuando Terelu le ha interrumpido para decir: "Qué juego más sucio...".

Según Mora, la dirección del programa le había contado que Terelu considera que se puede tomar ciertas licencias. "Ella viene directamente a plató porque es Terlu y punto... y es muy cutre lo que ha dicho", revelaba Mora.

En ese momento Terelu Campos reclamaba que la "dirección" no se quedara callada y corroborara esa versión o contara el por qué Terelu había llegado más tarde.

Mora daba su propia versión: "Ha dicho que ella no podía arriesgarse a venir antes, porque ella estuvo malita y que no podía arriesgarse a eso. Pero estamos manteniendo las medidas de seguridad", revelaba el colaborador.

Entonces Terelu, que ha luchado contra el cáncer, daba su versión: "Yo no entro a las instalaciones de Telecinco por todas las medidas de precaución que tengo que tomar. Me han citado a las nueve y cuarto y aún así he llegado a las nueve y tres minutos, pero me han dicho que no era necesario entrar a la reunión", se explicaba la hija de María Teresa Campos.

Sonsoles Ónega, presentadora del programa, confirmaba que la dirección había permitido esa licencia por precaución.

Tras una pausa de publicidad donde al parecer hubo una gran bronca que no pudimos ver, Sonsoles Ónega aclaraba, poniendo voz a la organización del programa, que Terelu no había llegado tarde "porque se crea más que nadie como sugería Rafa Mora". "Terelu ha llegado más tarde por protocolo, porque es una persona de riesgo y debe proceder de una manera diferente".

Aún así, Rafa Mora insistía en relacionar la conducta de Terelu con una actitud de diva: "Si ella no se quiere juntar con la plebe y la dirección se lo permite, me parece genial".

"Pido disculpas porque a lo mejor me he precipitado, porque no sabía que se lo habían permitido", tuvo que decir sin embargo segundos después Mora, que no por eso dejó de atacar a Terelu.

"Has ido como una niña pequeña a buscar al director para que después de la publi me echen la peta... que lo he visto cómo ha ido corriendo detrás del director", la acusó.

Ambos mantuvieron tensos cruces de palabras durante el resto del programa.