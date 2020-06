Ramón García revela la dura conversación con Ana Obregón tras morir Álex Lequio

Ramón García y Ana Obregón compartieron plató durante muchos años. Por eso, el presentador fue uno de los primeros en dar, visiblemente emocionado, el pésame a la presentadora y actriz poco después del fallecimiento de su hijo, Álex Lequio.

Este domingo, unos días después del fatal desenlace, Ramón, que conocía al joven desde que nació, ha contado cómo fue esa conversación en privado que mantuvo que la que considera su amiga.

Cuando me enteré de la triste noticia, yo estaba en directo en el programa que hago en la televisión de Castilla-La Mancha. Lo presenté como buenamente pude y por la noche, ya en casa, llamé a Ana", contó en Liarla Pardo.

"Ella me cogió el teléfono y los primeros 20 minutos estuvimos los dos en silencio, llorando juntos"

Sin embargo, pensó que no le cogería el teléfono, dadas las circunstancias. Algo que, después, comprobó que no iba a ser así. "Cuando llegué a casa por la noche, la llamé. Ella me cogió el teléfono y los primeros 20 minutos estuvimos los dos en silencio, llorando juntos".

El presentador considera que perder a un hijo es el peor golpe que uno puede recibir, pero cree que su amiga saldrá adelante. "Ana saldrá. Es fuerte. Tiene muchísimas cosas en contra ahora, pero también a favor", dijo.